L’opération de vaccination en entreprise démarre lundi chez CAE

MONTRÉAL — La vaccination en entreprise, annoncée par le gouvernement du Québec le mois dernier, doit se mettre en branle lundi avec l’ouverture d’un premier site au siège social de CAE, dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal.

Sur place, les employés de CAE, leur famille, ainsi que la population environnante pourront recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Québec avait annoncé son intention de voir entre 20 et 50 pôles du genre mis sur pied entre les mois de mai et juin.

La vice-présidente principale, Affaires publiques, communications mondiales et responsabilité sociale d’entreprise chez CAE, Hélène V. Gagnon, a confirmé à La Presse Canadienne que l’opération débute lundi avec des doses du vaccin fabriqué par AstraZeneca.

«Les rendez-vous ont été ouverts pour les personnes admissibles parmi les employés de CAE et leur famille de même que parmi les employés et familles des entreprises partenaires de notre centre», a-t-elle précisé par courriel. Un communiqué doit être publié en matinée avec plus de détails.

CAE a reçu 250 doses de la part du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour sa première semaine d’opération. L’entreprise dit être en mesure de vacciner jusqu’à 1000 personnes par jour, sept jours par semaine.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée d’obtenir plus de doses rapidement», a ajouté Mme Gagnon en assurant que l’ordre de priorité établie par la santé publique sera respecté.