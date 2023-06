L’opinion favorable des Canadiens envers Joe Biden et les États-Unis faiblit

WASHINGTON — Un nouveau sondage suggère que les Canadiens ont toujours une opinion plus positive des États-Unis qu’il y a trois ans, mais que leur opinion favorable est en baisse.

Le sondage du Pew Research Center publié mardi a révélé que 57 % des 1007 répondants canadiens avaient une opinion favorable des États-Unis, contre 63 % en 2022.

C’est encore bien loin du creux de l’ère Trump, qui avait atteint 35 % en 2020, ainsi que du sommet de 72 %, enregistré en 2002, qui a suivi les attentats terroristes du 11 septembre.

L’enquête a également révélé que les Canadiens ont moins confiance envers le président Joe Biden pour faire ce qu’il faut sur les affaires mondiales: 58 %, comparativement à 61 % en 2022 et 77 % en 2021.

En même temps, 37 % des répondants ont déclaré que les États-Unis tenaient compte des intérêts canadiens lors de la prise de décisions en matière de politique internationale, contre 34 % en 2021.

Le segment canadien du sondage mené à partir de téléphones fixes et cellulaires a été réalisé du 21 février au 15 avril et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,6 points de pourcentage.