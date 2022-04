L’OPP fait appel au public pour retrouver une femme enlevée il y a trois mois

La Police provinciale de l’Ontario fait appel au public, en particulier aux communautés de langue farsi et arabe, pour obtenir des informations qui pourraient l’aider à retrouver une femme enlevée il y a trois mois dans une résidence de Wasaga Beach, sur la baie Georgienne.

La police a indiqué mardi qu’Elnaz Hajtamiri, âgée de 37 ans, qui avait immigré au Canada depuis l’Iran il y a moins de quatre ans, a été enlevée le soir du 12 janvier dernier.

L’enquêteur Martin Graham a déclaré que trois hommes vêtus comme des policiers s’étaient introduits de force dans une résidence où séjournait Mme Hajtamiri, chez des parents. Les hommes se sont enfuis avec elle dans ce que l’on croit être un véhicule utilitaire sport blanc de marque Lexus RX.

«Nous ne pouvons même pas imaginer le chagrin que ressentent les membres de sa famille, qui sont à l’autre bout du monde, et le tourment supplémentaire de ne pas savoir ce qui est arrivé à leur fille, leur sœur, leur nièce, leur cousine — ou même pour quel motif», a indiqué M. Graham en conférence de presse mardi.

Dans un plaidoyer émouvant, en farsi, la mère de Mme Hajtamiri, Fariba, a déclaré qu’elle ne savait même pas si sa fille était encore en vie, mais qu’elle espérait que quiconque détenant des informations se manifesterait. «Nous avons désespérément besoin de votre aide», a-t-elle lancé.

La Police provinciale a mis en place une ligne téléphonique spéciale pour cette affaire.

Selon M. Graham, les enquêteurs croient que les personnes impliquées dans une «brutale agression» qui avait eu lieu précédemment, en décembre, sont soit impliquées dans l’enlèvement, ou pourraient à tout le moins en identifier les auteurs.

Le 20 décembre, Mme Hajtamiri avait été attaquée et frappée avec une poêle à frire dans un stationnement souterrain à Richmond Hill. Elle avait été transportée à l’hôpital avec des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger, a indiqué l’agent Graham. Deux hommes ont fui les lieux dans un véhicule volé la nuit précédente dans le nord de Toronto.

La police ignore le mobile possible de ces crimes et précise qu’aucune demande de rançon n’a été reçue pour le moment.

L’agent Graham a souligné que l’ex-conjoint de Mme Hajtamiri a été accusé de harcèlement criminel le 22 janvier à Wasaga Beach et que cette cause est actuellement «devant les tribunaux». Il a déclaré que cet homme avait été libéré à la suite de son enquête sur cautionnement et qu’il devait comparaître mardi.

Elnaz Hajtamiri, qui porte également le nom de famille Tamiri, est décrite comme mesurant 1,60m, avec une carrure mince et des cheveux noirs mi-longs qui avaient été toutefois coupés avant son enlèvement, indique la police.

