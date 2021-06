L’opposition demande à Doug Ford d’être clair sur le retour en classe en Ontario

TORONTO — L’opposition s’est faite plus pressante, mardi, afin de pousser le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, à annoncer sa décision concernant le retour en classe des élèves pour le dernier mois de l’année scolaire.

Les voix critiques du gouvernement ont accusé Doug Ford de manquer de leadership en privant les familles d’information alors que la fin du calendrier scolaire approche.

Doug Ford, qui n’a pas inclus les écoles dans son plan de déconfinement annoncé en mai, a invité divers intervenants à se prononcer, la semaine dernière, sur la possibilité d’un retour en classe. Selon le ministre de la Santé, le premier ministre continue de réfléchir à la situation et n’a toujours pas pris de décision.

Pour la cheffe du NPD, Andrea Horwath, l’incertitude dure depuis trop longtemps dans ce dossier.

«La moindre des choses à faire pour le gouvernement c’est d’être clair et concis et de fournir des informations le plus rapidement possible aux enfants, aux enseignants, aux professionnels de l’éducation et aux parents, a-t-elle déclaré. Cela traîne depuis bien trop longtemps.»

Andrea Horvath a également insisté sur l’importance de renforcer les mesures sanitaires dans les écoles avant toute réouverture.

«Nous aurions pu avoir des enfants en classe bien plus souvent pendant cette pandémie, mais Doug Ford ne voulait simplement pas faire les investissements nécessaires», a-t-elle asséné.

Le leader parlementaire du Parti libéral, John Fraser, a affirmé de son côté que le délai qui se prolonge s’explique soit par l’incompétence du gouvernement, soit par une stratégie politique.

Pour le chef du Parti vert, Mike Schreiner, la manière dont le premier ministre gère ce dossier et l’absence de planification pour la réouverture des écoles se résument en un échec de leadership de sa part.

Les écoles sont fermées en Ontario depuis la mi-avril, au moment où la province a été frappée par une troisième vague meurtrière. Depuis, les cas d’infection et les taux d’hospitalisation ont chuté fortement. On rapportait mardi 699 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès.

De nombreux experts de la santé dans la vaste majorité des régions de la province ont appelé le gouvernement à rouvrir rapidement les écoles malgré le risque d’assister à une légère hausse de la transmission du coronavirus.

Les hôpitaux pour enfants ont notamment insisté sur l’importance du retour en classe pour le bien-être des jeunes.

Mardi, la ministre de la Santé Christine Elliott a répété que le gouvernement continuait d’évaluer le dossier en analysant les avis de divers experts.

Une porte-parole du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, n’a pas voulu confirmer le contenu des discussions en cours au sein du cabinet.

«Nous allons fournir la certitude que les parents méritent dès qu’une décision sera prise», a répondu par écrit Caitlin Clark.

Lundi, Doug Ford a annoncé que la décision au sujet des écoles viendrait «dans un jour ou deux».

Fin du confinement

L’ordre de maintien à domicile en vigueur dans la province prendra fin comme prévu ce mercredi. Toutefois, bien peu d’autres changements sont prévus aux mesures pour le moment.

Cette consigne de maintien à domicile a été imposée en avril et limitait les déplacements aux besoins essentiels, incluant pour faire de l’exercice, faire l’épicerie ou obtenir des soins de santé.

À compter de mercredi, cette règle sera abolie, mais plusieurs règles demeurent en vigueur. C’est notamment le cas de la limite de cinq personnes dans les rassemblements extérieurs et des consignes applicables aux commerces.