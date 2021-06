L’opposition demande d’abandonner les contestations sur les enfants autochtones

OTTAWA — Des députés de tous les partis à Ottawa se sont joints aux néo-démocrates, lundi, pour demander au gouvernement libéral d’abandonner ses révisions judiciaires de deux décisions impliquant des enfants autochtones.

Dans une motion présentée par le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, les députés des cinq partis — même des libéraux — se sont associés pour exiger que le gouvernement minoritaire du premier ministre Justin Trudeau abandonne deux révisions judiciaires, qui doivent être entendues en Cour fédérale la semaine prochaine.

La motion, qui exprime le point de vue de la Chambre des communes, mais n’est pas juridiquement contraignante, a été adoptée par 271 voix contre 0 — mais les ministres libéraux et certains de leurs collègues d’arrière-ban se sont abstenus lors du vote.

La motion demande également au gouvernement une mise en œuvre plus rapide des «appels à l’action» de la Commission de vérité et réconciliation, des ressources en traumatologie pour les survivants, un rapport d’étape à déposer dans 10 jours et une rencontre avec un groupe représentant les survivants du pensionnat St. Anne’s, de Fort Albany, en Ontario.

La motion fait suite à la nouvelle du mois dernier selon laquelle un radar pénétrant a détecté ce que l’on croit être les restes de 215 enfants dans un site de sépultures non marquées de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Lundi prochain, le gouvernement fédéral doit plaider contre les décisions du Tribunal canadien des droits de la personne concernant l’indemnisation des enfants autochtones placés en famille d’accueil, et l’élargissement du «principe de Jordan» aux enfants qui vivent hors des réserves.

La première décision du Tribunal ordonnait à Ottawa de verser 40 000 $ à quelque 50 000 enfants autochtones qui ont été séparés de leur famille par un système de protection de l’enfance chroniquement sous-financé; chacun de leurs parents ou grands-parents devait aussi être indemnisé.

La seconde décision avait élargi l’applicabilité du «principe de Jordan», une règle stipulant que lorsque les gouvernements ne sont pas d’accord sur la responsabilité de fournir des services aux enfants autochtones, ils doivent d’abord assister un enfant dans le besoin et discuter plus tard de la facture.

Perry Bellegarde, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, a exigé qu’Ottawa mette fin à «d’autres souffrances contre les enfants et fasse ce qu’il faut faire».

Dans une entrevue, lundi, il a estimé que la motion exprime la volonté des Canadiens et met davantage de pression sur le gouvernement pour qu’il change sa position.

Dans un communiqué, M. Bellegarde s’est par ailleurs dit «profondément préoccupé» par les abstentions libérales, qui représentent une «occasion manquée».

Avant le vote, M. Singh soutenait que le gouvernement libéral devrait «cesser de combattre les enfants autochtones devant les tribunaux» et «marche véritablement sur la voie de la réconciliation».

La semaine dernière, M. Trudeau a expliqué que l’indemnisation devrait être proportionnelle au traumatisme subi. «Est-ce qu’une personne qui a fréquenté une école de jour pendant quelques mois ou un an devrait être indemnisée exactement du même montant qu’une personne qui a été dans une situation traumatisante pendant de nombreuses années, où elle a été retirée de sa famille et a eu une expérience très, très différente?», plaidait-il lundi dernier.

«À l’heure actuelle, le Tribunal des droits de la personne dit que tout le monde devrait recevoir exactement le même montant: nous ne savons pas si c’est tout à fait équitable.»

Cindy Blackstock, directrice de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, a salué le succès de la motion aux Communes, mais elle trouve «dommage» que le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, se soient abstenus.

Elle a également réitéré son appel en faveur d’un financement adéquat de la protection de l’enfance et de la mise en oeuvre complète du «principe de Jordan», nommé en mémoire d’un garçon de cinq ans décédé à l’hôpital en 2005 alors que les gouvernements fédéral et provincial se renvoyaient la balle sur celui qui était financièrement responsable de ses soins.

Le ministre Miller a déjà expliqué que le gouvernement fédéral appliquerait les ordonnances du tribunal, mais qu’il demandait un contrôle judiciaire sur sa compétence.

Le Programme de soutien en santé pour la résolution des problèmes des pensionnats indiens offre une ligne d’écoute téléphonique pour aider les survivants des pensionnats et leurs proches souffrant de traumatismes provoqués par le rappel d’abus passés. Le numéro est le 1-866-925-4419.