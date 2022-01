L’opposition en Ontario réclame le retour du signalement des cas en garderies

TORONTO — L’opposition en Ontario souhaite que les enfants qui fréquentent les garderies puissent avoir accès aux tests de dépistage rapides et que le gouvernement exige à nouveau le signalement des cas dans tous les centres de la petite enfance.

Comme un peu partout, la haute contagiosité du variant Omicron a provoqué un débordement des cliniques de dépistage. Le gouvernement ontarien a depuis restreint le dépistage de la COVID-19 à certains groupes à haut risque, et le signalement des cas dans les garderies n’est maintenant plus exigé.

Le chef libéral, Steven Del Duca, qualifie cette décision d’entreprise de «dissimulation» par le gouvernement conservateur de Doug Ford, qui cause selon lui plus d’anxiété aux parents. Il croit que le gouvernement devrait donner aux garderies un accès immédiat aux tests et qu’il devrait reprendre le signalement des cas.

L’opposition néo-démocrate, qui demande également un changement de cap, qualifie de dangereuse la fin du signalement des cas, alors que les enfants en garderies sont trop jeunes pour être vaccinés.

Pour expliquer la décision de cesser de communiquer les cas de COVID-19 dans les écoles et les garderies, des responsables du ministère de l’Éducation ont invoqué la semaine dernière des «modifications apportées à la gestion des cas et des contacts» dans la province.

Les écoles ontariennes se remettent à l’enseignement en ligne cette semaine, mais les garderies sont toujours ouvertes.

Le cabinet du ministre de l’Éducation n’a pas immédiatement fait de commentaires sur la situation mardi.