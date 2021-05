L’opposition met sa piètre performance dans les sondages sur le dos de la pandémie

QUÉBEC — La pandémie de la COVID-19 fausse les sondages qui placent le parti de François Legault au sommet des intentions de vote, estime l’opposition.

Le plus récent sondage de la firme Léger suggère que les partis d’opposition récoltent des miettes à côté de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui obtient 46 % des appuis.

Ce coup de sonde ne refléterait pas l’état réel des choses, a déclaré mardi le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Le PQ récolte 12 % des appuis, derrière le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS).

Selon M. St-Pierre Plamondon, les Québécois n’ont d’yeux et d’oreilles que pour la crise de la COVID-19, et c’est tout à fait normal, dit-il, dans la mesure où leurs «besoins primaires ne sont pas remplis».

Quand la santé des Québécois est «en péril» de cette façon, il est normal, a-t-il poursuivi, «qu’il n’y ait pas d’espace pour d’autres discussions».

«Les gens, en ce moment, répondent aux sondages en fonction de leur désir de sortir de la pandémie.»

Ce n’est qu’après la pandémie, quelque part en 2022, qu’on aura une idée plus juste d’où se situent les joueurs sur l’échiquier politique, croit le chef péquiste.

«On devrait être indépendants. Mais ce n’est pas le bon moment, la crise, pour parler de projet d’avenir, (…) il y aura un moment pour ça. Il faut sortir de la crise et on verra à ce moment-là on se situe où.»

Actuellement, M. Legault bénéficie d’une tribune exceptionnelle, ajoute Manon Massé, de QS, et ses nombreux points de presse «influencent la compréhension des Québécois sur la gouverne du Québec».

Pourtant, les partis d’opposition travaillent fort, a rappelé la cheffe libérale Dominique Anglade, dont le parti est en pleine «période de renouveau».

Selon Mme Anglade, qui a célébré mardi son premier anniversaire en tant que cheffe du PLQ, les différences entre la CAQ et le PLQ deviendront de plus en plus claires.

«On est en pandémie, là, on ne se le cachera pas. Mais je pense que les gens commencent à prendre la mesure de ce qui se passe (au PLQ). En tout cas, moi, je l’entends», a-t-elle déclaré.

Les prochaines élections générales au Québec sont prévues à l’automne 2022.