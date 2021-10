L’opposition réclame des excuses de Doug Ford pour ses propos sur les immigrants

TECUMSEH, Ont. — Les chefs des oppositions en Ontario réclament des excuses de la part du premier ministre Doug Ford pour ses commentaires visant les immigrants.

De passage à Tecumseh, près de Windsor, lundi, pour une annonce concernant un projet d’hôpital, M. Ford s’est lancé dans une tirade au sujet de la pénurie de main-d’œuvre qui affecte notamment l’industrie de la construction.

Il a déclaré que les gens qui veulent travailler devraient venir en Ontario.

«Vous venez ici comme tous les autres Néo-Canadiens qui sont venus et vous bossez», a-t-il lancé.

«Si vous pensez venir ici pour empocher du chômage et rester assis, ça n’arrivera pas. Allez ailleurs. Vous voulez travailler, venez. On a tellement de travail, on n’arrive pas à tout faire en ce moment.»

La cheffe du NPD, Andrea Horwath, s’est indignée et a réclamé des excuses dans un message transmis sur Twitter.

«Aujourd’hui, Doug Ford a choisi d’emprunter des stéréotypes dénigrants au sujet des Néo-Ontariens cherchant à bâtir une vie meilleure pour leur famille, a-t-elle écrit. Notre province diversifiée et accueillante mérite mieux.»

Du côté des libéraux, le chef Steven Del Duca a lui aussi invité le premier ministre à offrir des excuses en qualifiant ses propos d’«insensibles».

«Ce genre de langage qui divise est profondément décevant, a-t-il observé. Un premier ministre est censé unir les Ontariens, pas nous diviser davantage.»