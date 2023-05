L’Ordre des infirmières annonce qu’il adoptera un nouvel examen

MONTRÉAL — L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a annoncé jeudi qu’il changera l’examen utilisé pour l’accès à la profession. Il entend recourir au «NCLEX» à compter du printemps 2024.

L’acronyme anglais NCLEX fait référence au «National Council Licensure Examination for RN», c’est-à-dire l’examen du comité national pour l’accès à la profession infirmière. Il s’agit de l’examen utilisé aux États-Unis et ailleurs au Canada.

Le nouveau mode d’examen ne sera toutefois utilisé qu’au printemps 2024. Ainsi, la formule actuelle va demeurer pour la prochaine séance prévue l’automne prochain.

Le NCLEX permettra aux candidates à la profession de tenter leur chance autant de fois que nécessaire pour le réussir à l’intérieur d’une période de quatre ans.

L’OIIQ réagit jeudi aux sévères critiques formulées au sujet de son examen donnant accès à la profession infirmière.

Les médias ont été convoqués pour une conférence de presse à la Maison des infirmières à Montréal, où le président de l’OIIQ, Luc Mathieu, doit prendre la parole.

Dans le deuxième rapport d’étape de l’enquête du commissaire à l’admission aux professions, dévoilé mardi, Me André Gariépy avance que l’OIIQ aurait fait artificiellement échouer jusqu’à 500 candidates à la profession lors de l’examen de l’automne 2022.

Les résultats de cette séance d’examen avaient été catastrophiques alors qu’à peine 45,4 % des candidates avaient obtenu la note de passage. C’est ce qui a déclenché l’enquête du commissaire Gariépy.

À la suite de l’annonce de ces résultats, l’OIIQ avait blâmé la pandémie de COVID-19 en prétendant que les étudiantes n’avaient pas reçu de formation adéquate.

Or, l’enquête du commissaire remet plutôt en cause la fiabilité et la validité de l’examen. Le rapport souligne d’ailleurs que l’ordre était bien au fait des lacunes de sa méthodologie depuis 2018.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.