L’organisme UNIS ne gérera pas les bourses fédérales pour le bénévolat étudiant

OTTAWA — La ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, a annoncé vendredi que l’organisme «WE» ne gérerait pas, finalement, le programme fédéral de 900 millions $ en bourses d’études pour les jeunes qui feront du bénévolat pendant la pandémie.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la ministre Chagger soutient que cette décision a été prise d’un commun accord.

Depuis que l’organisme de bienfaisance fondé par les frères Craig et Marc Kielburger a été choisi comme gestionnaire du programme, la semaine dernière, le contrat sans appel d’offres a été critiqué en raison des liens étroits qu’entretiennent le premier ministre Justin Trudeau et sa femme avec «UNIS» (WE).

M. Trudeau et Mme Chagger ont soutenu à plusieurs reprises que la recommandation d’octroyer le contrat à «WE» venait de la fonction publique, pas des politiciens.

Le programme fédéral doit verser jusqu’à 5000 $ en bourses d’études aux jeunes qui feront jusqu’à 500 heures de bénévolat. Il s’adresse aux étudiants qui ne trouvent pas de travail cet été en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans sa déclaration, la ministre Chagger indique que les bénévoles qui se sont déjà inscrits ne devraient pas être pénalisés. Elle assure aussi qu’«UNIS» remboursera les sommes déjà reçues du gouvernement fédéral pour ce contrat à fournisseur unique.

«Nous travaillerons avec l’organisation pour assurer une transition accélérée et nous examinons toutes les options pour nous assurer que les étudiants, les organismes à but non lucratif et les communautés continuent d’être soutenus tout au long de la pandémie», conclut la ministre de la Jeunesse.