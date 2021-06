L’OTAN est prête à répondre à une attaque de l’espace

BRUXELLES — Les dirigeants de l’OTAN ont élargi lundi l’utilisation de leur clause de défense mutuelle «un pour tous, tous pour un», pour inclure une réponse collective aux attaques dans l’espace.

L’article 5 du traité fondateur de l’OTAN stipule qu’une attaque contre l’un des 30 alliés sera considérée comme une attaque contre tous. Jusqu’à présent, il ne s’appliquait qu’aux attaques militaires plus traditionnelles sur terre, en mer ou dans les airs, et plus récemment dans le cyberespace.

Dans une déclaration au sommet de l’OTAN, les dirigeants ont affirmé qu’ils «considéraient que les attaques vers, depuis ou dans l’espace» pourraient être une menace pour «la prospérité, la sécurité et la stabilité nationales et euroatlantiques, et pourrait être aussi préjudiciable aux sociétés modernes», comme une attaque conventionnelle.

«De telles attaques pourraient conduire à l’invocation de l’article 5. Une décision quant au moment où de telles attaques conduiraient à l’invocation de l’article 5 serait prise par le Conseil de l’Atlantique Nord au cas par cas», ont-ils déclaré.

Environ 2 000 satellites en orbite autour de la terre, dont plus de la moitié sont exploités par des pays de l’OTAN, assurent une multitude de tâches, des services de téléphonie mobile et bancaire aux prévisions météorologiques. Les commandants militaires comptent sur certains d’entre eux pour naviguer, communiquer, partager des renseignements et détecter les lancements de missiles.

En décembre 2019, les dirigeants de l’OTAN ont déclaré que l’espace était le « cinquième domaine » d’opérations de l’alliance, après la terre, la mer, l’air et le cyberespace. De nombreux pays membres sont préoccupés par ce qu’ils disent être un comportement de plus en plus agressif dans l’espace de la Chine et de la Russie.

Environ 80 pays ont des satellites dans l’espace et des entreprises privées s’y installent également. Dans les années 1980, seule une fraction des communications de l’OTAN se faisait par satellite. Aujourd’hui, c’est au moins 40 %. Pendant la guerre froide, l’OTAN comptait plus de 20 stations, mais les nouvelles technologies permettent à la plus grande organisation de sécurité au monde de doubler sa couverture avec un cinquième de ce nombre.

La clause de défense collective de l’OTAN n’a été activée qu’une seule fois, lorsque les membres se sont ralliés aux États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

L’ancien président Donald Trump a suscité de vives inquiétudes parmi les alliés des États-Unis, notamment ceux qui bordent la Russie comme l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, lorsqu’il a suggéré qu’il pourrait ne pas se rallier à leurs côtés s’ils n’augmentaient pas leurs budgets de défense.

Le président Joe Biden tente de les rassurer depuis son entrée en fonction et a profité du sommet, son premier à l’OTAN, comme une occasion formelle de souligner l’engagement de l’Amérique envers ses alliés européens et le Canada.

Joe Biden a déclaré lundi que l’article 5 est «une obligation sacrée» entre les alliés. «Je veux juste que toute l’Europe sache que les États-Unis sont là», a-t-il déclaré. «Les États-Unis sont là.»