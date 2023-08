L’OTAN et l’UE apportent une aide d’urgence à la Slovénie après de graves inondations

LJUBLJANA, Slovénie — L’Union européenne et l’OTAN ont commencé lundi à envoyer une aide d’urgence à la Slovénie, après de graves inondations en fin de semaine qui ont touché les deux tiers de ce petit pays européen, fait au moins six morts et laissé des centaines de sans-abri.

Dimanche, la Slovénie et Chypre ont activé un mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UE) en raison des inondations en Slovénie et des incendies de forêt à Chypre, qui ont touché ces deux États européens.

L’UE envoie à Chypre deux avions de lutte contre les incendies Canadair de son antenne grecque de protection civile. La Grèce envoie également 20 tonnes de retardateur liquide par l’entremise du mécanisme de protection civile de l’UE.

Les inondations en Slovénie ont été les pires de l’histoire récente dans ce pays des Balkans d’environ 2 millions d’habitants, selon les autorités.

La France envoie deux excavatrices avec des unités d’ingénierie en Slovénie, tandis que l’Allemagne dépêche deux ponts temporaires préfabriqués et deux excavatrices avec le personnel d’accompagnement, a indiqué la Commission européenne.

La Bulgarie et la Croatie ont également offert leur soutien, notamment des hélicoptères, des excavatrices, des ponts préfabriqués et des équipes d’ingénieurs. Les États-Unis ont également déployé du personnel à Ljubljana, la capitale, pour évaluer la situation et déterminer les besoins humanitaires urgents.

Les inondations ont été causées par des pluies torrentielles, vendredi, qui ont fait gonfler rapidement les rivières et ont fait irruption dans les maisons, les champs, les villages et les villes. Le service météorologique slovène a déclaré qu’il était tombé un mois de pluie en moins d’une journée vendredi.

Des villages entiers sont encore sous les eaux en Slovénie. Des récoltes ont été détruites et des voitures coincées dans la boue. Les principales routes de certaines parties de la Slovénie ont été fermées. De nombreux ponts se sont également effondrés.

Plusieurs violentes tempêtes dans ce pays alpin au début de l’été ont soufflé des toits, abattu des milliers d’arbres et tué une personne en Slovénie et quatre autres ailleurs dans la région.

Des crues soudaines ont également été signalées en Autriche et en Croatie voisines, et de fortes pluies et tempêtes ont causé des dégâts importants plus à l’est, en Serbie, qui se trouve en aval de la rivière Sava, en crue, qui coule de la Slovénie et de la Croatie dans les Balkans.