L’OTAN expulse huit espions russes «non déclarés»

BRUXELLES — L’OTAN a expulsé mercredi huit membres de la mission russe auprès de l’organisation militaire, en affirmant qu’il s’agissait en réalité d’espions.

L’OTAN a aussi réduit la taille de la mission russe.

«Nous pouvons confirmer que nous avons retiré l’accréditation de huit membres de la mission russe auprès de l’OTAN, qui étaient des agents russes du renseignement non déclaré», a indiqué un dirigeant de l’OTAN sous le couvert de l’anonymat.

L’OTAN a réduit à dix le nombre de personnes dont la Russie peut demander l’accréditation pour sa mission, a dit ce même dirigeant. Cette décision n’a pas été expliquée.

Les relations entre le Kremlin et l’OTAN sont de plus en plus tendues, et les échanges officiels entre les deux ont été limités depuis quelques années.

«La politique de l’OTAN envers la Russie n’a pas changé. Nous avons renforcé notre dissuasion et notre défense en réponse aux agissements agressifs de la Russie, tout en demeurant ouverts à un dialogue productif», a dit le responsable.