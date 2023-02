L’OTAN pourrait fixer des échéanciers précis pour la cible de 2 % du PIB en défense

OTTAWA — Le secrétaire général de l’OTAN évoque la perspective de cibles précises et d’échéanciers stricts pour les budgets militaires des pays membres, ce qui pourrait augmenter les pressions sur le gouvernement canadien pour qu’il investisse des milliards de plus.

Jens Stoltenberg a exhorté mercredi les 30 pays membres de l’Alliance atlantique à réitérer leurs engagements à consacrer au moins 2 % de leur PIB à la défense.

Lors de la réunion des ministres de la Défense des pays de l’OTAN, mercredi à Bruxelles, M. Stoltenberg a souhaité que les membres fixent des exigences et des échéanciers fermes pour atteindre leur objectif, contrairement à ce qu’on avait fait en 2014.

Le Canada a longtemps été à la traîne de la plupart de ses alliés en matière de budget militaire, en pourcentage du PIB, et il a refusé de s’engager pleinement à atteindre cet objectif du 2 %.

Les gouvernements canadiens successifs — conservateur et libéral — ont plutôt insisté sur le fait que la cible de 2 % du PIB constituait en fait une «ligne directrice», et non une exigence formelle.

Mais si d’autres alliés de l’OTAN devaient répondre à l’appel de M. Stoltenberg, le Canada subirait une pression accrue pour qu’il investisse des milliards de plus dans le budget de la défense.