Loto-Québec: plusieurs lots, dont cinq de 1 million $, n’ont pas été réclamés

MONTRÉAL — Loto-Québec est à la recherche de plusieurs gagnants de lots, dont cinq de 1 million $, qui n’ont pas encore réclamé leur argent.

Dans certains cas, les gagnants ne se sont pas manifestés près d’un an après les tirages.

Les billets ont été achetés à Gatineau pour le tirage du Québec Max du 5 juillet dernier; dans la MRC de La Haute-Yamaska pour le tirage du Lotto 6/49 du 1er juin dernier; à Terrebonne pour le tirage du Lotto Max du 26 octobre 2018; dans l’agglomération de Longueuil pour le Lotto Max du 28 septembre dernier ainsi que dans la MRC de Brome-Missisquoi pour le tirage du Lotto 6/49 du 12 septembre 2018.

Par ailleurs, un lot de 500 000 $ et deux lots de 250 000 $ ou plus n’ont toujours pas trouvé preneur. Les billets gagnants ont été achetés à Québec, à Lévis et dans la MRC de Joliette, pour des tirages qui ont eu lieu l’automne dernier.

Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot. Loto-Québec redistribue aux joueurs les lots non réclamés sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

La liste des lots de 100 000 $ ou plus non réclamés est disponible en tout temps dans la section Loteries du site www.lotoquebec.com.