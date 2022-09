Loto-Québec toujours incapable de vendre des billets de tirage

MONTRÉAL — En panne depuis dimanche dernier, le système informatique de Loto-Québec ne permet toujours pas à la société d’État de vendre ni de valider les billets de loterie à tirage. Chaque jour représenterait des ventes perdues d’environ deux millions de dollars.

Sur le portail web de Loto-Québec, une note informe toujours la clientèle de la panne persistante. «Nous éprouvons présentement des problèmes techniques. Les ventes, la réclamation des lots ainsi que les résultats des produits de loterie à tirage ne sont pas disponibles. Nous travaillons à corriger la situation le plus rapidement possible. Conservez vos billets», peut-on lire dans un message inscrit sur bandeau rouge.

Selon le porte-parole de Loto-Québec, Renaud Dugas, la société espérait être en mesure de tout relancer dès jeudi matin, mais il semble que des délais supplémentaires repoussent la reprise des activités. On assure tout de même que le service sera rétabli sous peu.

La semaine dernière, le 7 septembre, Loto-Québec annonçait qu’elle renonçait à procéder au changement de plateforme de la loterie Lotto 6/49 qui devait se faire le mercredi 14 septembre d’un bout à l’autre du Canada. La société québécoise disait préférer retarder la migration de ses opérations en raison du conflit de travail qui l’opposait à ses employés professionnels.

Ainsi, les détenteurs de billets du Lotto 6/49 ne peuvent plus les faire vérifier dans un point de service depuis dimanche dernier, le 11 septembre. Il n’est d’ailleurs plus possible de faire l’achat de billets de 6/49 depuis ce temps.

Au même moment où devait avoir lieu la migration reportée, dans la nuit du 10 au 11 septembre, un bogue informatique aurait parallèlement paralysé les systèmes informatiques de la société. Pour ajouter à la complexité de la situation, c’est ce même jour, le 10 septembre, que les professionnels de Loto-Québec ont déclenché leur grève.

Dans une entrevue accordée à la station de radio 98,5 FM, le président et chef de la direction de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, a assuré que la synchronisation de ces trois éléments n’était qu’un «pur hasard».

Le problème informatique qui paralyse les ventes de billets de tirage serait lié à la procédure quotidienne de mise à jour des systèmes qui s’effectue la nuit. Selon les explications offertes par M. Bergeron au micro de l’animateur Paul Arcand, le bogue empêcherait de comptabiliser les ventes de la veille et de rouvrir les ventes du lendemain.

Le PDG s’est toutefois dit rassuré de voir les professionnels revenir au travail mercredi, à la suite de la conclusion d’une entente de principe sur une nouvelle convention collective survenue la veille avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. L’offre devrait être soumise au vote des membres dans les prochains jours.

Toujours pas de 6/49

Par ailleurs, les Québécois sont toujours privés des tirages du Lotto 6/49 puisque Loto-Québec n’a toujours pas effectué sa migration vers la nouvelle plateforme utilisée partout à travers le Canada.

Cette migration devrait être complétée ce samedi, ce qui fait en sorte que les Québécois ne pourront pas participer au prochain tirage. La société d’État estime qu’elle sera en mesure d’offrir le tirage du 21 septembre à ses clients.