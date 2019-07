Barry redevient une tempête tropicale en touchant terre en Louisiaine

Barry a pénétré à l’intérieur de la Louisiane, déversant de fortes pluies sur son passage, inondant les autoroutes et contraignant les gens à se précipiter sur les toits.

L’arrivée de Barry mettra à l’épreuve les nouvelles mesures de prévention mises en place après le passage de l’ouragan Katrina qui avait dévasté La Nouvelle-Orléans, il y a 14 ans.

Après s’être brièvement métamorphosé en ouragan de catégorie 1, le système météorologique s’est rapidement affaibli, redevenant une tempête tropicale. Barry a touché terre à Intracoastal City, une ville située à environ 160 km à l’ouest de La Nouvelle-Orléans. Selon les autorités, la tempête peut toujours causer d’importantes inondations sur une grande partie de la côte du golfe du Mexique.

«Ce n’est que le début, a prévenu le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards. Cela va être long pour notre État.»

La Garde côtière américaine a sauvé plus d’une dizaine de personnes sur l’île de Jean Charles, au sud de La Nouvelle-Orléans. Le niveau de l’eau a monté si haut que des résidents ont dû se réfugier sur les toits.

Aucune des principales digues érigées sur le fleuve Mississippi n’a été percée, a signalé M. Edwards. Toutefois, une vidéo montrait des images de l’eau débordant d’une digue à Plaquemines Parish, au sud de La Nouvelle-Orléans, là où les doigts de terre s’étendent profondément dans le golfe du Mexique.

Presque tous les commerces de Morgan City, une ville située à environ 85 km à l’ouest de La Nouvelle-Orléans, ont été fermés à l’exception du Meche’s Donuts Shop. Le propriétaire, Todd Hoffpauir, a été grandement occupé malgré les vents violents et la pluie battante.

M. Hoffpauir a raconté qu’il avait entendu comme une explosion et un bruit de déchirure. En se rendant à l’extérieur de son commerce, il a vu qu’une partie du toit d’un bloc d’appartements voisin s’était écroulée.

Dans certains secteurs, les habitants ont continué de se protéger. Aux abords de la ville de Jean-Lafitte, des bénévoles ont aidé les employés municipaux à placer des sacs de sable le long d’un tronçon de la route nationale à deux voies traversant la municipalité. Les rues étaient déjà bordées de sacs de sable pesant une tonne renforcés par des sacs de 30 livres.

«Je suis ici avec des membres de ma famille pour tenter de sauver leurs biens, a dit Vinnie Tortorich. La maison de mon cousin est déjà sous l’eau.»

De nombreuses entreprises ont également été fermées tôt à Bâton Rouge, et les vents étaient suffisamment forts pour secouer des camionnettes.

Les entreprises pétrolières et gazières ont évacué des centaines de plates-formes dans le golfe du Mexique. Près de 70 pour cent de la production pétrolière du Golfe et 56 pour cent de la production de gaz ont été interrompus, samedi, selon le Bureau américain de la sécurité et de la protection de l’environnement, qui compile les données à partir des rapports de l’industrie.

L’ambiance était optimiste à La Nouvelle-Orléans, où habitants et touristes erraient dans des rues presque vides sous une pluie légère ou restaient à l’intérieur.

«Tout ce qui va se passer va se passer, a soutenu Wayne Wilkinson, un résident de La Nouvelle-Orléans. Donc, je ne fais pas trop attention à ce que je devrais probablement être.»

Plus de 70 000 clients étaient privés électricité samedi matin, dont près de 67 000 en Louisiane et plus de 3 000 au Mississippi, selon poweroutage.us.

Barry se déplace si lentement que de fortes pluies devaient se poursuivre tout le week-end, avec des précipitations pouvant atteindre 50 centimètres jusqu’à dimanche dans une partie de la Louisiane comprenant La Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge. À certains endroits, elles pourraient 63 cm.

Pendant quelques heures, la tempête a provoqué des vents maximums soutenus de 120 km/h. Barry devrait continuer à s’affaiblir et à devenir une dépression tropicale, dimanche.