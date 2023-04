Loukachenko demande un cessez-le-feu en Ukraine

BOUTCHA, Cameroun — La Russie a utilisé son arsenal à longue portée pour bombarder à nouveau plusieurs régions d’Ukraine vendredi, tuant au moins deux civils et endommageant des maisons, alors que les Ukrainiens commémorent la libération de Boutcha.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que Boutcha, une ville proche de Kyiv, symbolise les atrocités commises par l’armée russe depuis le début de son invasion à grande échelle en février 2022.

«Nous ne pardonnerons jamais, a lancé M. Zelensky dans un message publié sur sa chaîne Telegram. Nous punirons tous les coupables.»

M. Zelensky a assisté à une cérémonie officielle à Boutcha, où il a été rejoint par le président de la République de Moldavie et les premiers ministres de Croatie, de Slovaquie et de Slovénie.

Les forces du Kremlin ont occupé Boutcha quelques semaines après avoir envahi l’Ukraine et y sont restées pendant environ un mois. Lorsque les troupes ukrainiennes ont repris la ville, elles ont été confrontées à des scènes horribles : des corps de femmes, d’hommes jeunes et vieux, en vêtements civils, gisaient dans la rue où ils étaient tombés ou dans des cours et des maisons.

D’autres corps ont été retrouvés dans une fosse commune. Au fil des semaines et des mois, des centaines de corps ont été découverts, dont certains d’enfants.

Selon une enquête de l’Associated Press et de la série «Frontline», de PBS, les soldats russes, dans des conversations téléphoniques interceptées, appelaient cela «zachistka», c’est-à-dire «nettoyage».

Cette cruauté organisée, utilisée par les troupes russes lors de conflits antérieurs, notamment en Tchétchénie, s’est répétée par la suite dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine.

Selon M. Zelensky, les autorités ukrainiennes ont recensé plus de 1400 décès de civils, dont 37 enfants.

Plus de 175 personnes ont été retrouvées dans des fosses communes et des chambres de torture présumées. L’Ukraine et d’autres pays, dont les États-Unis, ont exigé que la Russie réponde de ses crimes de guerre.

Le procureur général Andriy Kostin a affirmé vendredi que de nombreux civils décédés avaient été torturés. Près de 100 soldats russes sont soupçonnés de crimes de guerre, a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram, et des actes d’accusation ont été publiés à l’encontre de 35 d’entre eux.

Deux militaires russes ont déjà été condamnés par un tribunal ukrainien à 12 ans de prison pour privation illégale de liberté de civils et pillage.

«Je suis convaincu que tous ces crimes ne sont pas une coïncidence. Cela fait partie de la stratégie planifiée de la Russie visant à détruire l’Ukraine en tant qu’État et les Ukrainiens en tant que nation», a déclaré M. Kostin.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un allié du président russe Vladimir Poutine, a appelé de manière inattendue à un cessez-le-feu en Ukraine.

Dans son discours sur l’état de la nation prononcé vendredi à Minsk, il a déclaré qu’une trêve devait être annoncée sans conditions préalables et que tous les mouvements de troupes et d’armes devaient être interrompus.

«Il est nécessaire d’arrêter maintenant avant qu’une escalade ne commence», a déclaré M. Loukachenko, ajoutant qu’une contre-offensive ukrainienne anticipée utilisant des armes fournies par l’Occident entraînerait «une escalade irréversible du conflit».

Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que la Russie devait continuer à se battre, affirmant que l’Ukraine avait rejeté toute négociation sous la pression de ses alliés occidentaux.

M. Peskov a également qualifié d’«extrêmement dangereuses» les remarques du premier ministre hongrois Viktor Orban concernant l’Union européenne qui envisage d’envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine.

Outre la mort d’au moins deux civils en Ukraine, 14 autres civils ont été blessés tôt vendredi par des tirs de missiles, d’obus, de drones explosifs et de bombes planantes de la part de la Russie, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien.

Deux missiles russes ont frappé la ville de Kramatorsk, dans la région orientale de Donetsk, endommageant huit bâtiments résidentiels. Dans l’ensemble de la région de Donetsk, un civil a été tué et cinq autres blessés par les frappes, a indiqué le bureau.

Neuf missiles russes ont frappé Kharkiv, endommageant des bâtiments résidentiels, des routes, des stations-service et une prison. Les Russes ont également utilisé des drones explosifs pour attaquer la région de Kharkiv.

Les forces russes ont aussi bombardé la ville méridionale de Kherson, tuant un habitant et en blessant deux autres. Le village de Lviv, dans la région de Kherson, a été frappé par des bombes planantes qui ont endommagé une dizaine de maisons.

Le tir de barrage a enfin touché la ville de Zaporijjia et sa périphérie, provoquant d’importants incendies.