L’ouragan Ian fonce vers les Carolines après avoir matraqué la Floride

CHARLESTON, S.C. — Un ouragan Ian revigoré filait vendredi vers la côte de la Caroline du Sud et la ville historique de Charleston, où les météorologues prédisent une onde de tempête et des inondations après que l’ouragan ait causé des dégâts catastrophiques en Floride et emprisonné des gens chez eux.

Toute la côte de la Caroline du Sud était sous le coup d’un avertissement d’ouragan. Des milliers de personnes ont répondu à la demande des autorités d’évacuer Charleston et une longue file de véhicules s’est formée vendredi. Des commerçants ont tenté de protéger leurs établissements avec des sacs de sable dans une région vulnérable aux inondations.

Des vents violents soufflaient déjà à Charleston vendredi matin et une pluie abondante tombait sur la ville. Les rues de la ville vieille de 350 ans étaient essentiellement désertes.

À 8 h vendredi, Ian générait des vents soutenus de 140 kilomètres/heure et se trouvait à environ 175 kilomètres au sud-est de Charleston, selon le Centre national des ouragans des États-Unis, qui a aussi mis en garde contre une onde de tempête potentiellement mortelle.

L’avertissement d’ouragan s’étire de Savannah River jusqu’à Cape Fear. Des inondations sont probables à travers les Carolines et dans le sud-ouest de la Virginie, a dit le Centre. Les experts anticipent une onde de tempête de 2,1 mètres dans les zones côtières et une vingtaine de centimètres de pluie.

En Floride, des secouristes en bateau et à pied tentent de secourir des milliers de personnes coincées dans des maisons inondées et des immeubles fracassés par Ian.

Le gouverneur Ron DeSantis a dit qu’au moins 700 opérations de secours, principalement par les airs, ont été effectuées jeudi par la Garde côtière, la Garde nationale et des équipes urbaines de recherche et de sauvetage.

Quelque deux millions de clients demeurent privés d’électricité.

Les changements climatiques ont ajouté au moins 10 % de pluie à l’ouragan Ian, selon une étude réalisée immédiatement après le passage de la tempête, a dit son co-auteur, le climatologue Michael Wehner du laboratoire national Lawrence Berkeley.

On confirme au moins six pertes de vie en Floride et trois à Cuba.

Dans la région de Fort Myers, l’ouragan a arraché des maisons de leurs fondations pour aller les déposer plus loin. Des commerces près de la plage ont été anéantis. Des quais disloqués flottent à des angles étranges près de bateaux à demi-submergés. De la fumée s’échappait de sites où des maisons ont brûlé.

La route qui mène à Fort Myers était jonchée d’arbres brisés, de remorques à bateau et d’autres débris. Des voitures ont été abandonnées sur place quand leur moteur a été inondé par l’onde de tempête.

Le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a dit que son bureau peine à répondre à des milliers d’appels au 911, mais que plusieurs routes et ponts sont impraticables.

Ian a faibli au rang de tempête tropicale en survolant la péninsule floridienne. Il est repassé au rang d’ouragan de catégorie 1 en atteignant l’Atlantique, et c’est en tant que tel qu’il devrait frapper la Caroline du Sud.

Des membres de la Garde nationale étaient déployés dans cet État pour intervenir après son passage. L’ouragan devrait ensuite toucher la Caroline du Nord, et le gouverneur Roy Cooper a demandé à ses concitoyens de se préparer au pire.

Une vingtaine de centimètres de pluie pourraient tomber sur l’État, a-t-il dit, et des glissements de terrain et des tornades sont possibles.