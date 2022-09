L’ouragan Ian passe en catégorie 4 à l’approche des côtes de la Floride

ST. PETERSBURG, Fla. — Les bulletins météo indiquent que l’ouragan Ian est passé au niveau extrêmement dangereux de catégorie 4 alors qu’il s’apprête à toucher terre sur la côte ouest de la Floride.

Le Centre national américain des ouragans, situé à Miami, a annoncé à 5h00, mercredi, que la puissance d’Ian avait atteint des vents soutenus de 220 km/h. Il se trouvait alors à environ 125 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Naples, en Floride. On ajoute qu’il se déplace en direction nord à une vitesse de 17 km/h.

Des avertissements ont été lancés concernant de possibles ondes de tempête le long de la populeuse côte du golfe entre Bonita Beach et la région de la baie de Tampa.

Les vents et la pluie ont commencé à s’intensifier alors que la veille, Ian a durement frappé la pointe ouest de Cuba, provoquant une panne d’électricité généralisée sur l’ensemble de l’île.

En Floride, les habitants ont commencé à placarder leurs maisons et à entasser leurs objets de valeur sur les étages supérieurs avant d’évacuer les lieux.

Au moins 2,5 millions de Floridiens ont reçu l’ordre d’évacuer leur maison en prévision de puissantes ondes de tempête, de rafales et de pluies torrentielles. Les experts du centre national des ouragans prévoient qu’Ian va toucher terre sur la côte sud-ouest de la Floride mercredi après-midi.

Déjà des vents dépassant la force d’une tempête tropicale ont été enregistrés à 3h00, en Floride, et on s’attend à ce que des rafales de force d’ouragan balaient la région bien avant que l’œil de la tempête n’atteigne le littoral, ont fait savoir les experts.

La progression d’Ian a ralenti dans le golfe du Mexique, ce qui a permis à l’ouragan de prendre de l’ampleur et de gagner en puissance. Une alerte d’ouragan a été lancée pour une zone de 350 kilomètres incluant les villes de Fort Myers ainsi que de Tampa et de St. Petersburg. Pour cette dernière, il pourrait s’agir d’un premier contact direct avec un ouragan depuis 1921.

D’après les experts, les ondes de tempête pourraient produire des vagues de 3,6 mètres à marrée haute et les précipitations de pluie pourraient atteindre 46 centimètres.

Les aéroports de Tampa, St. Petersburg et Key West ont été fermés. Les parcs d’attractions Disney World et Sea World, à Orlando, ont aussi fermé leurs portes.

Le fournisseur d’électricité Florida Power and Light a prévenu ses clients qu’ils pourraient être privés de courant pendant plusieurs jours s’ils se trouvent sur le passage d’Ian.

Par précaution, plusieurs résidences pour aînés et hôpitaux ont déplacé leurs résidents et patients.

En plus de la Floride, des secteurs de la Géorgie et de la Caroline du Sud pourraient aussi être victimes d’inondations et d’ondes de tempête samedi.

À Cuba, Ian a causé d’importants dommages dans la province de Pinar del Río avec des vents soutenus de 205 km/h. On ne rapporte heureusement aucun décès, mais plusieurs bâtiments ont été endommagés et des arbres déracinés.