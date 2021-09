L’ouragan Larry soufflera fort sur l’est de Terre-Neuve vendredi soir

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Alors que l’ouragan Larry se dirige vers l’est de Terre-Neuve, les habitants de la péninsule d’Avalon doivent se préparer à des vents de 140 km/h, attendus ce soir.

Des avertissements d’ouragan sont en vigueur pour toute la péninsule, y compris Saint-Jean.

Le Centre canadien de prévision des ouragans à Halifax a déclaré que les vents puissants risquent de renverser des arbres, faire tomber des lignes électriques et endommager des biens.

Les résidants sont invités à sécuriser les objets à l’extérieur et à se préparer pour des pannes de courant et des inondations causées par les fortes pluies.

Pendant ce temps, des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour la moitié est de la province, où des rafales allant jusqu’à 110 km/h sont attendues sur les zones exposées.

De plus, des avertissements d’ondes de tempête sont en vigueur pour le sud d’Avalon et les péninsules de Burin et de Connaigre, où la hauteur maximale des vagues pourrait atteindre 14 mètres près du rivage.