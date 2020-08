L’ouragan Laura menace de semer la dévastation au Texas et en Louisiane

DELCAMBRE, La. — La tempête Laura s’est transformée mercredi en violent ouragan de catégorie 4, faisant craindre une onde de tempête de six mètres qui pourrait submerger des communautés entières au Texas et en Louisiane. Les autorités ont imploré les résidents des côtes de partir au plus vite et s’inquiétaient du nombre élevé de personnes qui se trouvaient toujours sur place.

La puissance de la tempête a augmenté de 70 % en seulement 24 heures pour atteindre une ampleur que le Centre national des ouragans a qualifiée d’«extrêmement dangereuse». Puisant son énergie dans les eaux chaudes du golfe du Mexique, le système pourrait devenir, tard mercredi ou tôt jeudi, le plus puissant ouragan à frapper les États-Unis cette année.

Une grande autoroute de la Louisiane était déjà inondée lorsque les bandes extérieures de la tempête Laura sont arrivées sur la côte. Les vents ont commencé à se lever alors que des citoyens se précipitaient dans une épicerie de Delcambre, remplissant leurs paniers de chips et de bière.

Austin Domingues, 26 ans, a déclaré que sa femme allait probablement quitter le secteur, mais il avait l’intention de rester dans la ferme de son père, dont la maison est surélevée à plus de quatre mètres du sol. «Je ne sais pas trop si c’est intelligent, mais nous allons rester au cas où nous aurions besoin d’aider les gens», a-t-il dit.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que de nombreux résidents des côtes ne semblaient pas prendre la menace au sérieux. À Lake Charles, en Louisiane, des membres de la Garde nationale circulaient dans les quartiers à bord d’autobus scolaires, offrant aux familles de les transporter en lieu sûr.

M. Abbott a averti que les résidents pourraient être laissés à eux-mêmes sans aide longtemps après que la tempête aura touché terre dans la nuit de mercredi à jeudi.

De graves dommages redoutés

Un ouragan de catégorie 4 peut causer des dommages très graves. Les pannes de courant peuvent durer des mois dans certains endroits et de vastes zones peuvent rester inhabitables pendant des semaines, voire des mois. La menace d’une telle dévastation pose un défi supplémentaire pour les autorités qui peinent déjà à contenir la pandémie de COVID-19.

Mercredi après-midi, Laura se déplaçait avec des vents maximums soutenus de 225 km/h et se trouvait à environ 320 kilomètres de Lake Charles.

«Tenez compte des conseils de vos autorités locales. S’ils vous disent de partir, partez! Votre vie en dépend aujourd’hui», a lancé Joel Cline, du Centre national des ouragans. «C’est une journée sérieuse et vous devez les écouter.»

Sur Twitter, le président Donald Trump a également exhorté les résidents des côtes à tenir compte des avis d’évacuation. Des avertissements d’ouragan concernent la région allant de San Luis Pass, au Texas, à Intracoastal City, en Louisiane, et touchent aussi l’intérieur des terres sur plus de 300 kilomètres.

Dans le sud-ouest de la Louisiane, les prévisionnistes redoutent une puissante onde de tempête et des vagues qui pourraient submerger des villes entières.