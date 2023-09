L’ouragan Lee déchaîne une forte houle sur le nord des Caraïbes

SAN JUAN, Porto Rico — L’ouragan Lee s’est abattu dimanche sur les eaux libres juste au nord-est des Caraïbes, déclenchant une forte houle sur plusieurs îles à mesure qu’il se renforçait.

La tempête de catégorie 3 ne devrait pas toucher terre et devrait rester en eaux libres jusqu’à vendredi. Dimanche en fin d’après-midi, elle soufflait des vents allant jusqu’à 195 km/h et se déplaçait vers le nord-ouest à 13 km/h.

La semaine dernière, Lee est passé d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 5 en une seule journée.

«Nous avions les conditions parfaites pour un ouragan : des eaux chaudes et pratiquement aucun cisaillement du vent», a déclaré Lee Ingles, météorologue au National Weather Service de San Juan.

L’ouragan Lee devrait se renforcer davantage dans les prochains jours, puis s’affaiblir à nouveau, selon le National Hurricane Center.

Des vagues déferlantes allant jusqu’à six mètres étaient prévues pour Porto Rico et les îles voisines à partir du début de la semaine. Les autorités ont averti les gens de rester hors de l’eau. Des inondations côtières étaient également attendues dans certaines zones le long de la côte nord de Porto Rico et dans la partie orientale de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, selon le service météorologique national de San Juan.

Le National Hurricane Center a indiqué que des vagues dangereuses et des courants violents devraient toucher la majeure partie de la côte est des États-Unis à partir de dimanche, mais que l’impact de l’ouragan au-delà de cette date n’est pas encore clair.

«Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts, le cas échéant, Lee pourrait avoir le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes, d’autant plus que l’ouragan devrait ralentir considérablement sur le sud-ouest de l’Atlantique», explique le centre.

Lee devait tourner vers le nord d’ici mercredi. Cependant, son chemin reste flou ensuite.

«Quoi qu’il en soit, on s’attend à des vagues et des courants dangereux sur la majeure partie de la côte est des États-Unis cette semaine, à mesure que Lee prendra de l’ampleur», a indiqué le centre.

Lee est la 12e tempête identifiée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre et qui a atteint son apogée dimanche.

La tempête tropicale Margot est devenue la 13e tempête après s’être formée jeudi soir, mais elle se trouvait loin dans l’Atlantique et ne représentait aucune menace pour la terre. Elle était située dimanche à environ 1895 kilomètres au nord-ouest des îles du Cap-Vert. Ses vents sont montés à 100 km/h et il était prévu qu’ils se transforment en ouragan lundi. Margot se déplaçait à une vitesse de 15 km/h.

En août, la National Ocean and Atmospheric Administration prévoyait entre 14 et 21 tempêtes cette saison. Six à onze d’entre elles devraient devenir des ouragans, et parmi eux, deux à cinq pourraient se transformer en ouragans majeurs.