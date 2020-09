L’ouragan Teddy poursuit son chemin vers le Canada atlantique

HALIFAX — Des avertissements météorologiques ont été émis pour pratiquement tout le Canada atlantique alors que l’ouragan Teddy progresse vers la côte est.

Une veille de tempête tropicale est maintenant en vigueur sur les côtes atlantiques de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton, où la tempête entraînera des vents forts, de fortes pluies et des vagues violentes mardi soir, et pourrait toucher terre tôt mercredi.

La trajectoire prévue de la tempête englobe maintenant presque toute la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton, l’est de l’Île-du-Prince-Édouard et la moitié ouest de Terre-Neuve.

Bien que l’ouragan Teddy deviendra probablement une tempête post-tropicale importante et intense à mesure qu’il se rapprochera de la région, il devrait générer des rafales comprises entre 80 et 100 kilomètres à l’heure.

Des avertissements de vent sont en vigueur sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse continentale pour mardi, lorsque les vents devraient atteindre 90 km / h pendant la journée.

Les précipitations les plus élevées tomberont probablement au nord et à l’ouest de la trajectoire éventuelle de Teddy. Certaines zones obtiendront de 75 à 100 millimètres.

La pluie devançant Teddy atteindra probablement la Nouvelle-Écosse d’ici mardi après-midi et se poursuivra dans de nombreuses régions jusqu’à mercredi.

Lundi, à 8 h 30, heure de l’Atlantique, l’ouragan de catégorie 2 était à environ 200 kilomètres au sud-est des Bermudes, produisant des vents maximums soutenus de 155 kilomètres à l’heure.