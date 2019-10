L’outil informatique Bonjour-Santé est encore en panne

MONTRÉAL — L’outil informatique Bonjour-Santé, qui aide les patients québécois à obtenir un rendez-vous avec un médecin, demeure éprouvé par de graves difficultés techniques, onze jours après qu’un mystérieux incident ait paralysé une bonne partie des activités du service.

Dans un bref message affiché sur son site web mercredi, Bonjour-Santé remercie les gens qui, mentionne-t-on, ont été nombreux à avoir démontré leur soutien, notamment dans la lutte à la cybercriminalité.

La semaine dernière, le porte-parole de Bonjour-Santé, Louis Aucoin, a affirmé que des dizaines d’experts provenant de trois firmes informatiques tentaient d’identifier la cause du blocage informatique, tandis que d’autres essayaient de rétablir l’accès aux serveurs informatiques.

M. Aucoin a rappelé que Bonjour-Santé ne stocke aucune information susceptible d’intéresser d’éventuels pirates informatiques.

Bonjour-Santé possède sur ses serveurs le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des gens qui ont communiqué avec le service et parfois la carte d’assurance-maladie, mais selon son porte-parole, le site ne détient aucune information normalement associée au vol d’identité, comme les numéros d’assurance sociale et les informations financières.