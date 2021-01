Lowe’s Canada: plus de 7000 emplois offerts au Canada, dont près de 2150 au Québec

BOUCHERVILLE, Qc — La chaîne de magasins de rénovation et de construction Lowe’s Canada annonce jeudi le lancement d’une campagne visant l’embauche de plus de 7000 personnes pour des postes à temps plein et à temps partiel, dont près de 2150 au Québec.

Les embauches serviront à augmenter le personnel des magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt partout au Canada.

La compagnie précise que les postes à pourvoir vont des rôles de commis à la réception et d’associé aux ventes à ceux de conseiller en vente spécialisé, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage.

Chaque nouvel employé aura accès à de la formation et à du mentorat en lien avec ses responsabilités.

Lowe’s Canada tiendra une série d’événements d’embauche nationaux et régionaux au cours des deux prochains mois, à compter des 3 et 4 février. Les événements nationaux auront lieu en ligne exclusivement, alors que pour les événements régionaux, il y aura possibilité de passer une première entrevue en ligne ou en personne.