Lucien Bouchard devient citoyen d’honneur de la Ville de Montréal

MONTRÉAL — L’ancien premier ministre Lucien Bouchard a été fait citoyen d’honneur de la Ville de Montréal, jeudi, par la mairesse Valérie Plante en reconnaissance de sa «contribution exceptionnelle à la vie publique montréalaise».

La mairesse de la métropole a souligné l’engagement de l’ex-chez péquiste à l’endroit du Québec et de sa population, notamment en défendant l’équité entre les hommes et les femmes ainsi que le sort des futures générations.

«Lucien Bouchard a toujours eu un sens profond du service public, a affirmé Mme Plante dans un communiqué de presse. (…) Monsieur Bouchard a su naviguer avec brio, prestance et résilience à travers des épisodes personnels et politiques difficiles, ce qui lui vaut le respect et l’admiration de la population.»

Celui qui a été premier ministre du Québec de 1996 à 2001 est aussi un homme de culture, a évoqué la mairesse. «Nous lui devons entre autres la Grande bibliothèque, qui fait aujourd’hui la fierté de Montréal. Il assume également la présidence de l’Orchestre symphonique de Montréal», a-t-elle fait valoir.

M. Bouchard a également été invité à signer le Livre d’or de la Ville. Il est la septième et dernière personnalité montréalaise avoir reçu au cours des dernières semaines une distinction honorifique.

Afin de souligner l’anniversaire de Montréal, la mairesse Plante honore depuis le 17 mai dernier des personnalités qui ont contribué, par leurs actions, leur art ou leur engagement, au caractère unique et exceptionnel de la métropole, ainsi qu’à son rayonnement.