L’UE rouvre lentement ses portes aux touristes

BRUXELLES — Les ambassadeurs de l’Union européenne se sont entendus mercredi sur une série de mesures pour recommencer à accueillir les visiteurs étrangers pleinement vaccinés.

Ils se sont aussi entendus sur un allègement de la définition d’un «pays sûr», à partir duquel tous les touristes peuvent voyager. On ne retrouvait jusqu’à présent que sept pays sur cette liste.

L’UE a imposé l’an dernier des mesures très strictes pour endiguer les éclosions de COVID-19, mais les 27 ambassadeurs du bloc estiment maintenant que plusieurs des restrictions sur les déplacements non essentiels peuvent être relâchées. Plus spécifiquement, les touristes pleinement vaccinés et arrivant de l’extérieur du bloc devraient être accueillis.

Le Conseil européen recommandera maintenant aux États membres d’alléger les restrictions pour les touristes pleinement vaccinés, a dit un porte-parole de la Commission européenne, Christian Wigand.

Il a ajouté que le Conseil allongera aussi sous peu la liste des pays non européens où la situation épidémiologique est sous contrôle, et à partir desquels les voyages seront permis. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sera consulté à ce sujet.

Les pays de l’UE tentent depuis le début de la pandémie d’assurer la survie de leur industrie touristique et ils espèrent un redressement de la situation cet été.