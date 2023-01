Luiz Inácio Lula da Silva prêt pour son investiture à la tête d’un Brésil polarisé

BRASILIA, Brésil — Le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, prêtera serment dimanche dans la capitale de Brasilia et entrera en fonction pour la troisième fois, marquant le point culminant d’un retour politique qui ne manquera pas de ravir les partisans et d’enrager les opposants dans une nation fortement polarisée.

Mais il est peu probable que la présidence de Lula ressemble à ses deux précédents mandats, après la course présidentielle la plus serrée depuis plus de trois décennies au Brésil et la résistance à son entrée en fonction par certains de ses opposants, selon des analystes politiques.

Le gauchiste a battu le président d’extrême droite Jair Bolsonaro lors du vote du 30 octobre par moins de 2 points de pourcentage. Pendant des mois, M. Bolsonaro avait semé des doutes sur la fiabilité du vote électronique du Brésil et ses partisans étaient réticents à accepter la défaite.

Beaucoup se sont rassemblés devant les casernes militaires depuis, remettant en question les résultats et suppliant les forces armées d’empêcher Lula de prendre ses fonctions.

Ses partisans les plus déterminés ont eu recours à ce que certaines autorités et les nouveaux membres de l’administration de Lula ont qualifié d’actes de «terrorisme» – quelque chose que le pays n’avait pas vu depuis le début des années 1980, et qui a suscité des inquiétudes croissantes en matière de sécurité concernant les événements du jour de l’investiture.

Lula a déclaré que ses priorités étaient de lutter contre la pauvreté et d’investir dans l’éducation et la santé. Il a également déclaré qu’il mettrait un terme à la déforestation illégale de l’Amazonie. Il a cherché le soutien des modérés politiques pour former un large front et vaincre M. Bolsonaro, puis a fait appel à certains d’entre eux pour servir dans son cabinet.

Cependant, compte tenu des failles politiques du pays, il est très peu probable que Lula ne retrouve jamais la popularité dont il jouissait autrefois, ou même voir son taux d’approbation dépasser 50%, a déclaré Maurício Santoro, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Rio de Janeiro.

En outre, selon M. Santoro, la crédibilité de Lula et de son Parti des travailleurs a été ébranlée par une vaste enquête sur la corruption. Des responsables du parti ont été emprisonnés, dont Lula, jusqu’à ce que ses condamnations soient annulées pour des raisons de procédure. La Cour suprême a alors statué que le juge présidant l’affaire s’était entendu avec les procureurs pour obtenir une condamnation.

Les partisans de M. Bolsonaro refusent d’accepter que quelqu’un qu’ils considèrent comme un criminel revienne au plus haut poste. Et comme les tensions sont vives, une série d’événements a fait craindre que la violence n’éclate le jour de l’inauguration.

Le 12 décembre, des dizaines de personnes ont tenté d’envahir un bâtiment de la police fédérale à Brasilia et ont incendié des voitures et des bus dans d’autres quartiers de la ville. Puis, la veille de Noël, la police a arrêté un homme de 54 ans qui a reconnu avoir fabriqué une bombe trouvée sur un camion-citerne se dirigeant vers l’aéroport de Brasilia.

Depuis le 12 novembre, il campait devant le quartier général de l’armée de Brasilia avec des centaines d’autres partisans de M. Bolsonaro. Il a déclaré à la police qu’il était prêt pour la guerre contre le communisme et il a planifié l’attaque avec des personnes qu’il avait rencontrées lors des manifestations, selon des extraits de sa déposition publiés par les médias locaux. Le lendemain, la police a trouvé des engins explosifs et plusieurs gilets pare-balles dans une zone boisée à la périphérie du district fédéral.

En réponse à une demande de l’équipe de Lula, l’actuel ministre de la Justice a autorisé le déploiement de la garde nationale jusqu’au 2 janvier, et le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a interdit aux gens de porter des armes à feu à Brasilia pendant ces jours.