L’Ukraine accentue ses efforts afin d’exclure la Russie des Jeux olympiques de 2024

KIEV, Ukraine — L’Ukraine a accentué ses efforts vendredi pour faire pression sur les dirigeants sportifs internationaux afin qu’ils s’opposent à la participation de la Russie aux Jeux olympiques d’été de Paris l’année prochaine, au moment où des indices laissent de plus en plus présager que ces Jeux pourraient faire l’objet du plus grand boycott depuis la Guerre froide.

Une réunion du Comité olympique ukrainien ne s’est pas engagée en faveur d’un boycott, mais a approuvé les plans visant à consulter et à persuader les responsables sportifs du monde entier au cours des deux prochains mois.

Les membres du comité ont voté en faveur de «consultations visant à empêcher la participation des athlètes russes et bélarusses à toutes les compétitions internationales, et d’un possible boycott».

Le Comité international olympique (CIO) fait pression pour que les athlètes de Russie et du Belarus puissent prendre part aux Jeux de Paris en 2024. Ils participeraient sans leurs drapeaux ou hymnes nationaux en tant qu’«athlètes neutres».

Le CIO, qui avait précédemment recommandé d’exclure les Russes et les Bélarusses des sports mondiaux pour des raisons de sécurité, affirme qu’il ne peut pas les discriminer sur la seule base de la citoyenneté, citant des commentaires de responsables des Nations unies.

L’Ukraine souhaite que la Russie et le Belarus soient totalement exclus des Jeux olympiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que tout drapeau neutre serait «taché de sang».

L’Ukraine a boycotté certains événements sportifs l’année dernière plutôt que de se mesurer aux Russes.

Lors de la réunion de l’assemblée du Comité olympique ukrainien vendredi, les orateurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation par la Russie de l’événement à Paris à des fins de propagande et ont noté les liens étroits entre certains concurrents et l’armée du pays.

La dernière fois que plusieurs pays ont boycotté une olympiade remonte à 1988, lorsque la Corée du Nord et d’autres pays ont refusé d’assister aux Jeux d’été en Corée du Sud.

L’équipe nord-coréenne ne s’est pas présentée aux Jeux de Tokyo en 2021, invoquant des inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus. En conséquence, le CIO l’a exclue des Jeux d’hiver suivants à Pékin, affirmant que les équipes avaient le devoir d’assister à tous les Jeux olympiques.