L’Ukraine accuse la Russie d’avoir détruit un barrage majeur sur le fleuve Dnipro

KIEV, Ukraine — L’Ukraine a accusé mardi les forces russes d’avoir fait sauter un important barrage, dans une partie du sud de l’Ukraine que la Russie contrôle.

Les résidents situés le long du fleuve Dnipro en aval de l’infrastructure hydroélectrique ont été alertés pour qu’ils évacuent en raison du risque d’inondation.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a appelé les résidents de 10 villages sur la rive droite du fleuve et de certaines parties de la ville de Kherson à rassembler leurs documents essentiels et leurs animaux de compagnie, à éteindre les appareils et à partir, tout en mettant en garde contre une éventuelle désinformation.

Oleksandre Prokoudine, le chef de l’administration militaire régionale de Kherson, a déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram peu avant 7 h que «l’armée russe a commis un nouvel acte de terreur», et a averti que l’eau atteindrait des «niveaux critiques» dans les cinq heures.