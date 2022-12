L’Ukraine aurait abattu 13 drones explosifs iraniens

KYIV, Ukraine — Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir déjoué une attaque russe contre Kyiv et la région environnante mercredi, alors que leur système de défense aérienne a intercepté et détruit 13 drones chargés d’explosifs, bien que les débris de certains d’entre eux aient endommagé cinq bâtiments. Aucune victime n’a été signalée.

Les tentatives de frappes ont souligné à quel point la capitale ukrainienne reste vulnérable aux attaques russes régulières qui ont dévasté les infrastructures et les centres de population ces dernières semaines, principalement dans l’est et le sud du pays. Mais elles ont également mis en évidence les affirmations de l’Ukraine selon lesquelles l’efficacité de l’interception augmenterait ― ce que les missiles Patriot des États-Unis pourraient bientôt contribuer à renforcer.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une brève déclaration vidéo, a déclaré que les «terroristes» avaient lancé 13 drones de fabrication iranienne, et que tous avaient été interceptés. Ces drones font partie de l’arsenal russe, au même titre que les roquettes, les missiles, les obus de mortier et l’artillerie, alors que la Russie cible les centrales électriques, les installations hydrauliques et d’autres sites de services publics.

La capitale enneigée est restée largement calme après l’attaque, qui s’est produite au lever du jour. Au début de la journée de travail, les autorités ont sonné le feu vert.

Le chef de l’administration de la ville de Kyiv, Serhii Popko, a écrit sur Telegram que les tentatives de frappe se sont produites en deux vagues. Les débris des drones interceptés ont endommagé un bâtiment administratif et quatre bâtiments résidentiels, a-t-il précisé.

Une explosion a laissé le bâtiment de trois étages du bureau des impôts dans le quartier central de Shevchenkyvskyi avec un trou béant dans le toit et a soufflé les fenêtres des voitures en stationnement et dans un bâtiment voisin.

Les équipes de nettoyage étaient sur place rapidement pour enlever les décombres et dérouler des bâches en plastique pour couvrir les fenêtres soufflées par des températures glaciales.

Les autorités ukrainiennes ont claironné leur capacité à abattre les armes russes. Mais les frappes dans certaines régions continuent de faire des morts et des ravages, en particulier dans les zones proches des lignes de front à l’est et au sud. Dans la ville méridionale d’Odessa, des frappes de drones ont temporairement coupé l’électricité la semaine dernière. Kyiv a subi relativement peu de dégâts.

Lors d’une précédente série de frappes russes le 5 décembre, plus de 60 des 70 frappes ont été interceptées par des systèmes de défense aérienne, dont neuf sur 10 ciblaient la capitale et la région environnante, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Des responsables américains ont annoncé mardi que les États-Unis étaient sur le point d’approuver l’envoi d’une batterie de missiles Patriot en Ukraine, acceptant une demande urgente des dirigeants ukrainiens pour des armes plus robustes pour abattre les missiles russes entrants.

M. Zelensky a pressé les dirigeants occidentaux pas plus tard que lundi de fournir des armes plus avancées pour aider son pays dans sa guerre contre la Russie. Le Patriot serait le système de missiles sol-air le plus avancé que l’Occident ait fourni à l’Ukraine pour aider à repousser les attaques aériennes russes depuis l’invasion de la Russie le 24 février.

Des responsables américains ont également déclaré la semaine dernière que Moscou s’était tournée vers l’Iran pour réapprovisionner l’armée russe en drones et en missiles sol-sol.

Les dégâts causés par les frappes russes ont interrompu l’approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau de nombreux Ukrainiens à l’approche de l’hiver.

Le chef du bureau de M. Zelenskyy, Andriy Yermak, a annoncé mercredi que 64 soldats ukrainiens et un ressortissant américain vivant en Ukraine avaient été libérés lors du dernier échange de prisonniers entre Kyiv et Moscou.

Par ailleurs, l’Agence internationale de l’énergie atomique a fait savoir qu’elle s’était entendue avec l’Ukraine pour «établir une présence continue d’experts en sûreté et sécurité nucléaires» dans toutes les centrales nucléaires du pays dans le cadre des efforts visant à prévenir un accident nucléaire pendant le conflit.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déjà déployé une mission permanente d’experts dans la centrale nucléaire russe de Zaporijjia. Cette centrale, la plus grande d’Europe, a fait face à des bombardements répétés et est la plus grande source de préoccupation. Il existe trois autres centrales sur le territoire sous contrôle ukrainien, ainsi que la centrale déclassée de Tchornobyl.