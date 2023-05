L’Ukraine aurait abattu 35 drones iraniens au-dessus de Kyiv

KYIV, Ukraine — Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 35 drones de fabrication iranienne au-dessus de Kyiv lors du dernier assaut nocturne de la Russie, alors que les attaques menées par les forces du Kremlin à travers l’Ukraine ont tué quatre civils, ont déclaré des responsables lundi.

Ces bombardements ont eu lieu alors que Moscou a mis en place des mesures de sécurité strictes à la veille des commémorations traditionnelles de la Place Rouge marquant la défaite de l’Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Les médias russes ont dénombré au moins 21 villes russes qui ont annulé les défilés militaires ― l’élément essentiel des célébrations du jour de la Victoire dans toute la Russie – le 9 mai, pour la première fois depuis des années. Les responsables régionaux ont invoqué des «problèmes de sécurité» ou ont vaguement fait référence à la «situation actuelle».

Des défilés auront lieu dans les plus grandes villes de Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg. Toutefois, l’utilisation de drones a été interdite dans ces deux villes à l’approche du jour de la Victoire. À Saint-Pétersbourg, souvent surnommée la «Venise du Nord» en raison de son réseau de rivières et de canaux, l’utilisation de jet-skis dans certaines parties de la ville a également été interdite jusqu’au 10 mai. Dans la capitale russe, les services de covoiturage ont été temporairement interdits dans le centre-ville ― les conducteurs ne pourront pas y commencer ou y terminer leur trajet.

Selon Serhii Popko, le chef de l’administration militaire de la ville de Kyiv, cinq personnes ont été blessées par la chute de débris de drones. Les alarmes aériennes ont retenti pendant plus de trois heures au cours de la nuit.

Des débris de drone ont frappé un immeuble d’habitation de deux étages dans le quartier occidental de Svyatoshynskyi à Kyiv, tandis que d’autres débris ont touché une voiture garée à proximité et y ont mis le feu, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, dans un message publié sur Telegram.

Confrontée à des sanctions économiques et à des restrictions de ses chaînes d’approvisionnement en raison de son invasion de l’Ukraine en février 2022, la Russie s’est régulièrement tournée vers les drones iraniens Shahed pour renforcer sa puissance de feu.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que les bombardements russes sur 127 cibles dans le nord, le sud et l’est de l’Ukraine avaient tué trois civils.

Les forces du Kremlin ont utilisé des chars, des drones, des mortiers, des avions de combat, des lance-roquettes multiples et des missiles sol-air pour bombarder l’Ukraine.

Des bombardiers russes à longue portée ont lancé jusqu’à huit missiles de croisière sur la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités. Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées.

Certains des missiles de croisière de l’ère soviétique tirés sur la région d’Odessa se sont autodétruits ou sont tombés en mer avant d’atteindre leur cible, selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuri Ihnat.

Par ailleurs, six roquettes russes ont également frappé la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, au cours de la nuit, a rapporté lundi un responsable régional.

Les missiles visaient la zone industrielle de la ville et n’ont pas fait de victimes, a déclaré le gouverneur de la région de Donetsk, Petro Kyrylenko, dans un message sur Telegram.

Pendant ce temps, les autorités installées par la Russie ont commencé à évacuer les habitants de Tokmak, une ville située dans la région de Zaporijjia, sur la ligne de front, vers la côte de la mer Noire, a déclaré l’état-major ukrainien.

Les personnes travaillant pour les autorités locales nommées par le Kremlin, ainsi que les enfants et le personnel éducatif, sont transférés à Berdyansk, une ville côtière occupée par la Russie à quelque 100 kilomètres au sud-est, a indiqué l’état-major.

Ce rapport a été publié quelques jours après qu’Evhen Balitsky, le gouverneur nommé par la Russie de la région partiellement occupée de Zaporijjia, ait ordonné l’évacuation des civils de 18 localités vendredi, y compris Enerhodar, qui se trouve à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Certains analystes estiment que Kyiv pourrait tenter de frapper au sud de la région de Zaporijjia afin de diviser les forces russes et de couper la liaison terrestre entre Moscou et la Crimée occupée.

Par ailleurs, le commandement militaire russe a promis au groupe Wagner, une société militaire privée, des munitions et des équipements supplémentaires pour son offensive dans la ville orientale de Bakhmout, a déclaré le fondateur de Wagner, Evgeniy Prigozhin, dans une déclaration audio publiée par son service de presse dimanche.

Vendredi, M. Prigozhin a menacé de retirer les combattants de Wagner de la ville assiégée, où ils constituent depuis des semaines la principale force d’assaut de la Russie. Il a accusé le commandement militaire russe de priver Wagner de munitions et de lui infliger de lourdes pertes.

Cette menace a marqué une nouvelle flambée dans le conflit de longue date qui oppose Prigozhin à l’armée régulière russe au sujet des crédits et des tactiques de guerre. Dans sa déclaration de dimanche, M. Prigozhin a affirmé que les responsables russes de la défense s’étaient depuis engagés à fournir aux mercenaires «des munitions et du matériel, dans la mesure où ils en ont besoin pour continuer» et à donner à Wagner toute latitude pour prendre des décisions opérationnelles à Bakhmout.

Lundi, un porte-parole militaire ukrainien s’est moqué des affirmations de Prigozhin concernant le manque de munitions, affirmant que les problèmes de Wagner à Bakhmout sont plutôt dus à un taux de mortalité élevé et à son incapacité à reconstituer ses rangs.

«Il n’y a pas de pénurie d’obus. Ce n’est absolument pas vrai, a déclaré Serhii Cherevaty, porte-parole du groupe des forces orientales, à la télévision ukrainienne. Il y a plus d’obus qu’il n’en faut pour tirer sur nos positions.»