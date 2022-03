L’Ukraine aurait repris une banlieue stratégiquement importante de Kyiv

KYIV, Ukraine — L’Ukraine annonce qu’elle a repris tôt mardi une banlieue stratégiquement importante de Kyiv, alors que les forces russes se pressaient autour d’autres zones près de la capitale et que leur attaque contre le port sud assiégé de Marioupol faisait rage sans relâche.

Des explosions et des rafales de coups de feu ont secoué Kyiv, et une fumée noire s’est élevée d’un endroit au nord. Des tirs d’artillerie intensifiés pouvaient être entendus du nord-ouest, où la Russie a cherché à encercler et à capturer plusieurs zones suburbaines de la capitale, une cible cruciale.

Les résidents se sont abrités chez eux ou sous terre en vertu d’un couvre-feu de 35 heures imposé par les autorités de la ville jusqu’à mercredi matin.

Les forces russes ont également maintenu le siège de Marioupol après que les défenseurs de la ville portuaire du sud aient refusé les demandes de reddition, des civils en fuite décrivant des bombardements incessants et des cadavres gisant dans les rues. Mais l’offensive terrestre du Kremlin dans d’autres parties du pays progresse lentement ou pas du tout, repoussée par des attaques-éclairs meurtrières des Ukrainiens.

Tôt mardi, les troupes ukrainiennes ont forcé les forces russes à quitter une banlieue de Kyiv, à Makariv, après une bataille acharnée, a annoncé le ministère ukrainien de la Défense. Le territoire reconquis a permis aux forces ukrainiennes de reprendre le contrôle d’une autoroute clé et d’empêcher les troupes russes d’encercler Kyiv par le nord-ouest.

Le ministère de la Défense a aussi dit que les forces russes étaient en mesure de prendre partiellement d’autres banlieues du nord-ouest, Bucha, Hostomel et Irpin, dont certaines sont attaquées presque depuis le début de l’invasion militaire russe il y a près d’un mois.

L’invasion de la Russie a chassé plus de 10 millions de personnes de leurs maisons, un nombre similaire à la population du Portugal et près d’un quart de la population ukrainienne d’avant-guerre, selon les Nations Unies. L’ONU a confirmé la mort de plus de 900 civils tout en affirmant que le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. Les estimations des morts militaires russes varient, mais même les chiffres les plus conservateurs sont de l’ordre de quelques milliers.

Au-delà du terrible bilan humain, la guerre a ébranlé le consensus sur la sécurité mondiale de l’après-guerre froide et fait craindre à plusieurs reprises qu’elle ne déclenche un accident nucléaire. Le ministre ukrainien des Ressources naturelles a déclaré que les incendies de forêt près de la centrale nucléaire de Tchornobyl, dans le nord de l’Ukraine, ont été éteints et que les niveaux de radiation dans la région sont conformes aux normes. Les incendies ne sont pas rares dans la région, mais soulèvent des inquiétudes quant à la libération potentielle de radiations provenant des retombées de l’explosion de 1986 et de l’incendie de l’usine.

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la sécurité de l’usine désaffectée depuis qu’elle a été saisie par les forces russes le mois dernier. L’alimentation électrique a été temporairement interrompue au milieu des combats au début du mois, et l’agence ukrainienne de réglementation nucléaire a déclaré lundi que les moniteurs de radiation autour de la centrale avaient cessé de fonctionner.

Résistance inattendue

Face à une résistance inattendue, les forces du président russe Vladimir Poutine concentrent de plus en plus leur puissance aérienne et leur artillerie sur les villes ukrainiennes et les civils qui y vivent.

Les responsables américains et britanniques affirment que Kyiv reste l’objectif principal de la Russie. Le gros des forces de Moscou reste à des kilomètres du centre, mais des missiles et de l’artillerie ont détruit des immeubles d’habitation et un grand centre commercial, qui a été laissé en ruines après avoir été touché dimanche soir par des frappes qui ont tué huit personnes, selon les responsables des urgences.

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de l’évaluation de l’armée, a déclaré que la Russie avait augmenté les sorties aériennes au cours des deux derniers jours, en effectuant jusqu’à 300 sur une période de 24 heures, et a tiré plus de 1100 missiles sur l’Ukraine depuis le début de l’invasion.

Le président américain Joe Biden, qui se rendra en Europe plus tard dans la semaine pour rencontrer des alliés, a laissé entendre lundi soir que le pire était peut-être encore à venir.

«Poutine est acculé au mur, a déclaré M. Biden. Il n’anticipait pas l’étendue ou la force de notre unité. Et plus il est dos au mur, plus la sévérité des tactiques qu’il peut employer est grande.»

M. Biden a réitéré les accusations selon lesquelles M. Poutine envisageait de recourir à des armes chimiques ou biologiques, bien que le porte-parole du Pentagone, John Kirby, ait déclaré mardi que les États-Unis n’avaient vu aucune preuve suggérant que l’utilisation de telles armes était «imminente».

Négociations

Alors que les forces russes tentaient de presser Kyiv, les pourparlers pour mettre fin aux combats se sont poursuivis par vidéo, sans réussir à combler le gouffre entre les deux parties. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi à la télévision de son pays qu’il serait prêt à envisager de renoncer à toute adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ― une demande clé de la Russie ― en échange d’un cessez-le-feu, du retrait des troupes russes et d’une garantie de la sécurité de l’Ukraine.

M. Zelensky a également suggéré que Kyiv serait ouverte à de futures discussions sur le statut de la Crimée, dont la Russie s’est emparée en 2014, et des zones de la région orientale du Donbass détenues par des séparatistes soutenus par la Russie.

Dans le cadre d’une série d’adresses aux législatures étrangères pour mobiliser le soutien à l’Ukraine, M. Zelensky s’est entretenu mardi avec les législateurs italiens, leur disant que le port assiégé de Marioupol avait été complètement détruit lors de l’assaut russe. Il s’est également entretenu avec le pape François.

Les responsables de Marioupol ont annoncé le 15 mars qu’au moins 2300 personnes étaient mortes lors du siège, et ils n’ont pas fait de mise à jour depuis. M. Zelensky a dit que 117 enfants avaient été tués pendant la guerre jusqu’à présent.

Certaines personnes ont réussi à fuir Marioupol, où des semaines de bombardements russes ont coupé l’électricité, l’eau et l’approvisionnement alimentaire, et interrompu les communications avec le monde extérieur. Le conseil municipal a indiqué mardi que plus de 1100 personnes qui avaient fui la ville assiégée étaient en route dans un convoi d’autocars vers une autre ville au nord-ouest de Marioupol.

Mais la Croix-Rouge a fait savoir qu’un convoi humanitaire qui tentait d’atteindre la ville assiégée avec des fournitures désespérément nécessaires n’avait toujours pas pu entrer.

Perchée sur la mer d’Azov, Marioupol est un port crucial pour l’Ukraine et s’étend sur une bande de territoire entre la Russie et la Crimée. En tant que tel, c’est une cible clé qui a été assiégée pendant plus de trois semaines et a connu certaines des pires souffrances de la guerre.

On ne sait pas à quel point sa capture pourrait être proche. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré mardi que ses forces défendaient toujours la ville et avaient détruit un patrouilleur russe et un complexe de guerre électronique. Le ministère britannique de la Défense a indiqué que ses renseignements montraient que «les forces ukrainiennes continuent de repousser les tentatives russes d’occuper» la ville.

Au total, plus de 8000 personnes ont fui vers des zones plus sûres lundi par des couloirs humanitaires, dont environ 3000 depuis Marioupol, a déclaré la vice-première ministre Iryna Vereshchuk.

Au total, plus de 3,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine, tandis que 6,5 millions d’autres ont été déplacées à l’intérieur du pays.

Matthew Saltmarsh, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a qualifié la rapidité et l’ampleur des personnes fuyant le danger en Ukraine de «sans précédent de mémoire récente».