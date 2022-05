L’Ukraine bloque une partie du gaz naturel russe

ZAPORIJJIA, Ukraine — L’Ukraine a arrêté mercredi le flux de gaz naturel russe via une plaque tournante qui alimente les foyers et les poêles européens, tandis que l’armée de Kyiv affirmait avoir fait des gains lors de combats acharnés près d’une ville clé du nord-est.

En 11 semaines, la guerre s’est déroulée non seulement dans les rues des villes ukrainiennes, mais aussi sur les marchés énergétiques et financiers, alors que les alliés de l’Ukraine en Occident ont cherché à priver la Russie de l’argent nécessaire pour financer la guerre avec des sanctions et des embargos énergétiques.

L’impact pratique de la coupure de gaz de mercredi pour les ménages européens n’était pas immédiatement clair : l’opérateur de gazoduc ukrainien a déclaré qu’il allait transférer l’approvisionnement vers une autre plaque tournante, et un analyste a estimé que le transit ne devrait pas être affecté.

Mais le géant russe Gazprom, qui appartient à l’État, a témoigné d’une certaine baisse : il a déclaré qu’il envoyait 72 millions de mètres cubes de gaz à l’Europe via l’Ukraine, apparemment en baisse de 25 % par rapport à la veille.

Les données préliminaires sur les flux suggèrent des débits plus élevés passant par une deuxième station dans le territoire sous contrôle ukrainien. Le gaz russe est également acheminé vers l’Europe par d’autres gazoducs.

Il n’était pas non plus clair si la Russie ressentirait un impact immédiat, car elle a des contrats à long terme et d’autres moyens de transporter du gaz.

Mais cette décision pourrait avoir une signification symbolique, car c’est la première fois que l’Ukraine perturbe le flux vers l’Ouest. Cela survient alors que l’Union européenne cherche à réduire sa dépendance à l’égard de l’énergie russe, en supprimant progressivement son utilisation du charbon et en envisageant de faire de même pour le pétrole. Le gaz pose un problème plus compliqué, compte tenu à la fois de la quantité consommée par l’Europe et des difficultés techniques pour s’approvisionner ailleurs.

Progrès ukrainiens

Sur le champ de bataille, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que l’armée ukrainienne avait chassé les forces russes de quatre villages près de Kharkiv – la deuxième plus grande ville du pays et une clé de l’offensive russe dans l’est du Donbass.

Après que ses forces n’ont pas réussi à envahir la capitale au début de la guerre, le président russe Vladimir Poutine s’est concentré sur la région, qui est le cœur industriel de l’Ukraine et qui est également le théâtre de combats entre les séparatistes soutenus par Moscou et les troupes ukrainiennes depuis des années.

M. Zelensky a laissé entendre que l’armée éloignait progressivement les troupes russes de Kharkiv. Alors que ses forces semblent prendre de l’ampleur dans une contre-offensive naissante, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a exprimé mardi ce qui semblait être une confiance croissante – et des objectifs élargis. Il a suggéré au journal Financial Times que l’Ukraine pourrait aller au-delà du simple fait de forcer la Russie à retourner dans les zones qu’elle détenait avant le début de l’invasion il y a 11 semaines.

La déclaration de M. Kuleba semblait refléter davantage les ambitions politiques que les réalités sur le champ de bataille : les forces russes ont progressé dans le Donbass et en contrôlent davantage qu’elles ne le faisaient avant le début de la guerre. Mais cela montre comment l’Ukraine a contrecarré une armée russe plus nombreuse et mieux armée, étonnant plusieurs de ceux qui avaient anticipé une fin beaucoup plus rapide du conflit.

Pendant ce temps, le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’Ukraine ciblait les forces russes sur Snake Island, dans le nord-ouest de la mer Noire, dans le but de perturber les tentatives de Moscou d’étendre son influence.

La Russie a cherché à renforcer sa garnison sur Snake Island, tandis que «l’Ukraine a réussi à frapper les défenses aériennes russes et à ravitailler les navires avec des drones Bayraktar», a révélé le ministère sur Twitter. Il a ajouté que les navires de ravitaillement russes bénéficiaient d’une protection minimale depuis le retrait de la marine russe en Crimée, après la destruction du navire amiral de la flotte de la mer Noire.

Mais le communiqué prévient: « Si la Russie consolide sa position sur (Snake) Island avec des missiles de croisière stratégiques de défense aérienne et de défense côtière, elle pourrait dominer le nord-ouest de la mer Noire ».

L’opérateur de gazoduc ukrainien a annoncé qu’il arrêterait les expéditions russes via une plaque tournante dans une partie de l’est de l’Ukraine contrôlée par des séparatistes soutenus par Moscou en raison de l’ingérence des «forces d’occupation», y compris le siphonnage apparent du gaz. Il s’est également plaint d’interférences le long de la route le mois dernier.

Les contrats à terme sur le gaz européen de référence ont basculé mardi et mercredi dans la foulée de ces développements, ce qui signifie que les consommateurs pourraient faire face à des factures d’énergie plus élevées – à une époque où les prix augmentent déjà.

Des prix plus élevés profiteraient à la Russie, bien qu’elle dispose désormais d’énormes réserves de change compte tenu de la hausse rapide des prix du pétrole brut ces derniers mois, alors que les voyages et les affaires dans le monde ont repris à la suite des blocages massifs de la pandémie de coronavirus.

La plaque tournante en question accueille environ un tiers du gaz russe transitant par l’Ukraine vers l’Europe occidentale. Gazprom a estimé ce chiffre à environ un quart.

Cette décision est intervenue alors que les puissances occidentales cherchaient à accroître la pression économique sur Moscou et à renforcer les défenseurs de l’Ukraine. La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé mardi un programme d’aide de 40 milliards $ US à l’Ukraine.

Mercredi, des responsables ukrainiens ont indiqué qu’une attaque à la roquette russe avait visé une zone autour de Zaporijjia, détruisant des infrastructures non précisées. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes. La ville du sud-est a été un refuge pour de nombreux civils qui ont fui un siège russe dans la ville portuaire dévastée de Marioupol.

Avec une grande partie des combats concentrés à l’est, certains analystes ont suggéré que la Russie pourrait essayer de disperser les forces de Kyiv en frappant le port d’Odessa, une porte d’entrée majeure pour le grain qui alimente le monde ainsi qu’un point de transit clé pour les armes occidentales. La Russie a ciblé la ville avec plusieurs frappes de missiles cette semaine, ont annoncé mardi les Ukrainiens.

Pour protéger Odessa, Kyiv pourrait avoir besoin de déplacer ses forces vers le sud-ouest, les éloignant du front oriental du Donbass, où elles se battent près de Kharkiv pour repousser les Russes de l’autre côté de la frontière.

Des avions russes ont lancé mardi à deux reprises des missiles non guidés dans la région de Soumy, au nord-est de Kharkiv, selon le service ukrainien des gardes-frontières. Le gouverneur de la région a annoncé que les missiles avaient touché plusieurs immeubles résidentiels, mais que personne n’avait été tué. Des mortiers russes ont frappé la région de Tchernihiv, le long de la frontière ukrainienne avec la Biélorussie, sans faire de victimes.

Un responsable installé par la Russie dans la région ukrainienne de Kherson a annoncé que l’administration de la région demanderait au président russe Vladimir Poutine d’annexer la région.

Le chef adjoint de l’administration installée par la Russie à Kherson, Kirill Stremousov, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il n’était pas prévu de créer une «République populaire de Kherson» autoproclamée, semblable à celles des régions de Donetsk et Louhansk en Ukraine. Mais, a-t-il dit, il est prévu de demander à Poutine de l’annexer.

La prise de contrôle de Kherson, une ville du sud de l’Ukraine, et d’une grande partie de la région environnante au début de la guerre a sans doute été le gain le plus important de la Russie dans la guerre.

Les responsables ukrainiens ont émis l’hypothèse que la Russie prévoyait d’organiser un référendum dans la région pour déclarer son indépendance, similaire à ceux qui ont eu lieu dans les régions orientales de Donetsk et de Louhansk en 2014. Moscou a reconnu les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk deux jours avant d’envahir l’Ukraine, et s’en est servi comme prétexte pour envoyer des troupes chez son ex-voisin soviétique.