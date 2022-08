L’Ukraine célèbre le Jour de l’indépendance six mois après le début de la guerre

KYIV, Ukraine — Les habitants de Kyiv se sont réveillés au son des sirènes des bombardements aériens alors que l’Ukraine célébrait mercredi son Jour de l’indépendance, qui marquait également exactement six mois depuis le début de l’invasion militaire russe.

Les autorités de la capitale ont interdit les rassemblements de masse jusqu’à jeudi, craignant que la fête nationale n’entraîne des attaques de missiles russes particulièrement importantes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté le public à la vigilance.

«Les provocations russes et les frappes brutales sont une possibilité», a déclaré M. Zelensky dans un communiqué. Merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Veuillez respecter le couvre-feu. Portez attention aux sirènes aériennes. Portez attention aux annonces officielles. Et rappelez-vous: nous devons tous remporter la victoire ensemble.»

L’année dernière, des foules se sont rendues à Kyiv pour assister à un défilé militaire marquant le 30e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine. Mais cette année, seul un petit nombre d’habitants se sont rassemblés sur la place centrale de Kyiv, où des chars russes détruits et de l’artillerie ont été exposés pendant le week-end, et l’hymne national est joué tous les jours à 7 heures du matin.

«Je ne peux pas dormir la nuit à cause de ce que je vois et entends sur ce qui se fait en Ukraine», a dit une retraitée qui ne s’est identifiée que par son prénom, Tetyana, la voix tremblante d’émotion.

«Ce n’est pas une guerre. C’est la destruction du peuple ukrainien», a-t-elle déclaré.

La fête de mercredi commémore la déclaration d’indépendance de l’Ukraine de 1991 vis-à-vis de l’Union soviétique.

«Il y a six mois, la Russie nous a déclaré la guerre. Le 24 février, toute l’Ukraine a entendu des explosions et des coups de feu. (…) Le 24 février, on nous a dit : vous n’avez aucune chance. Le 24 août, nous disons : Joyeux Jour de l’Indépendance, Ukraine !», a déclaré le président Zelensky dans un message du Jour de l’indépendance.

Samedi, un attentat à la voiture piégée dans les environs de Moscou, qui a tué la fille de 29 ans d’un conseiller politique russe de droite, Alexandre Douguine, a renforcé les craintes que la Russie n’intensifie ses attaques contre l’Ukraine cette semaine.

Les responsables russes ont accusé l’Ukraine de la mort de Darya Dugina, une commentatrice nationaliste de la télévision russe. La voiture piégée a explosé après qu’elle ait assisté à un festival patriotique avec son père, qui était largement considéré comme la cible visée.

Le gouvernement ukrainien a nié toute implication dans cet événement.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’envoi de dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février. L’armée de Moscou a rencontré une résistance ukrainienne d’une force inattendue, et les six mois de combats ont bouleversé la vie en Ukraine et ont provoqué des ondes de choc dans l’économie mondiale.

Efforts pour épargner les civils

Alors que la guerre atteignait son 182e jour, rien ne laisse présager une fin rapide du conflit, que le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, a décrit mardi comme «une guerre d’usure écrasante». La Russie détient désormais de larges pans de l’est et du sud du pays, mais ses gains se sont accumulés lentement. Aucun des deux pays n’a révélé le nombre de soldats qu’il a perdus au cours des six mois de conflit.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est exprimé mercredi lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupe de sécurité dominé par la Russie et la Chine. Il a affirmé que la lenteur de l’action militaire de Moscou était due à ce qu’il a qualifié d’effort pour épargner les civils.

Les forces russes ont ciblé à plusieurs reprises des zones civiles dans les villes. Mais Sergueï Choïgou a déclaré que «des frappes avec des armes de précision sont menées contre l’infrastructure militaire des forces armées ukrainiennes. (…) Tout est fait pour éviter les pertes civiles. Sans aucun doute, cela ralentit le rythme de l’offensive, mais nous le faisons délibérément».

Il a également critiqué les États occidentaux pour avoir envoyé une aide militaire à l’Ukraine, affirmant que cela prolongeait la guerre.

«Les États-Unis et leurs alliés continuent de refiler des armes en Ukraine, augmentant le nombre de victimes et faisant traîner le conflit», a déclaré Sergueï Choïgou.

Les États-Unis devraient annoncer mercredi une aide supplémentaire d’environ trois milliards de dollars afin de former et d’équiper les forces ukrainiennes pour qu’elles se battent pour les années à venir, ont déclaré des responsables américains.

Ces derniers ont déclaré à l’Associated Press que l’enveloppe financerait des contrats pour trois types de drones et d’autres armes, munitions et équipements qui ne seront peut-être pas utilisés sur le front avant un ou deux ans.

Le nouveau financement vise en grande partie à aider l’Ukraine à sécuriser sa position de défense à moyen et long terme, selon des responsables bien au fait du dossier. Les envois précédents étaient axés sur les besoins plus immédiats de l’Ukraine en armes et en munitions et concernaient du matériel que le Pentagone avait déjà en stock et qui pouvait être expédié rapidement.

Plusieurs responsables ont parlé sous couvert de l’anonymat pour discuter du programme d’aide avant une annonce publique.

Au premier rang de l’offensive russe dans l’est de l’Ukraine, le conflit se poursuit. Les forces russes ont frappé plusieurs villes et villages de la province de Donetsk en 24 heures, tuant une personne et en blessant deux autres, selon l’administration régionale.

Dans la région de Dnipropetrovsk sur le front au sud, les forces russes ont de nouveau bombardé les villes de Nikopol et de Marhanets, endommageant plusieurs bâtiments et blessant deux personnes, selon le gouverneur Valentyn Reznichenko. Les troupes russes ont également bombardé la ville de Zaporizhzhia, endommageant plusieurs bâtiments et infrastructures, mais on ne rapporte aucune victime. .