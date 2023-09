L’Ukraine congédie plusieurs vice-ministres de la Défense

KYIV, Ukraine — Plusieurs vice-ministres ukrainiens de la Défense ont été limogés lundi à la suite du renvoi, il y a deux semaines, du ministre de la Défense Oleksii Reznikov dans le cadre d’un scandale de corruption, ont indiqué des responsables, alors que de violents combats se poursuivent dans l’est du pays.

La Russie a affirmé avoir frappé des installations ukrainiennes clés lors d’attaques aériennes cette nuit, touchant des stocks de missiles Storm Shadow et de munitions à l’uranium appauvri, ainsi que des centres de renseignement électronique et des installations d’entraînement pour les éclaireurs militaires ukrainiens.

Les vice-ministres de la Défense licenciés sont Hanna Maliar, Vitalii Deyneha et Denys Sharapov, ainsi que le secrétaire d’État du ministère de la Défense, Kostiantyn Vashchenko, selon le compte Telegram de Taras Melnychuk, le représentant permanent du cabinet des ministres.

M. Melnychuk n’a fourni aucune explication sur ces licenciements, mais le gouvernement enquête sur des accusations de corruption au sein de l’armée en ce qui concerne l’achat d’équipements. Rustem Umerov, un législateur tatare de Crimée qui a pris le poste de ministre de la Défense, n’a pas fait de déclaration dans l’immédiat.

M. Reznikov a été démis de ses fonctions au début du mois à la suite d’un scandale impliquant l’achat par le ministère de la Défense de vestes militaires à un prix trois fois supérieur à leur coût. M. Reznikov a nié les allégations, mais a démissionné.

Le remaniement du ministère intervient un jour après que l’armée ukrainienne eut annoncé avoir repris le village de Klishchiivka aux troupes russes après des mois de batailles acharnées. Les combats se sont poursuivis lundi, les troupes tentant de tenir le village au sud de la ville de Bakhmout, tenue par les Russes, dans la région de Donetsk, dans l’est du pays.

Cette reprise fait suite à celle du village voisin d’Andriivka.

«L’ennemi tente de toutes ses forces de reprendre les positions perdues, a déclaré Mme Maliar lors d’une réunion d’information tenue lundi avant qu’elle ne soit licenciée. C’est pourquoi nos combattants repoussent les attaques de l’ennemi et se retranchent sur les frontières atteintes.»

La reprise de Klishchiivka est considérée comme tactiquement importante, car elle permet aux forces ukrainiennes d’étendre leurs gains autour de Bakhmout.

La Russie a envahi l’Ukraine en février de l’année dernière. L’Ukraine a lancé une contre-offensive en juin qui, jusqu’à présent, a été marquée par de petites victoires, mais pas de percées majeures. Bien qu’ils soient équipés d’armes aux normes de l’OTAN valant des milliards de dollars, les responsables militaires ukrainiens ont prévenu qu’il n’y avait pas de solutions rapides pour percer les lignes de défense russes, mais seulement des batailles lentes et pénibles qui ont entraîné de lourdes pertes.

Dans ses efforts pour obtenir davantage de soutien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra aux États-Unis où il est attendu à la Maison Blanche et au Capitole cette semaine, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies. Sa visite à Washington intervient alors que le Congrès débat de la demande du président Joe Biden de fournir une aide militaire et humanitaire de 24 milliards $ US à l’Ukraine.

Dans d’autres combats, six civils ont été tués et 16 blessés au cours des dernières 24 heures, la Russie ayant affirmé avoir utilisé des missiles à longue portée et des drones pour frapper des missiles fournis par le Royaume-Uni et des munitions à l’uranium appauvri qui peuvent être utilisées pour détruire des chars.

«L’objectif de la frappe a été atteint, toutes les installations désignées ont été frappées», a assuré Moscou sans fournir de précisions.

Ces déclarations semblent contredire l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle elle a intercepté les 17 missiles de croisière lancés par la Russie et 18 des 24 drones Shahed dans les régions méridionales de Mykolaiv et d’Odessa, tôt lundi. Il n’a pas été possible de vérifier ces affirmations contradictoires.

Les Russes ont attaqué des zones résidentielles dans huit villes et villages de la région de Donetsk, dont Avdiivka et Kurdiumivka, faisant un mort et quatre blessés. Cinq tirs d’artillerie à Kherson ont tué une personne et en ont blessé une autre. Dans la ville voisine de Beryslav, des Russes ont largué des explosifs à partir d’un drone près de la gare routière locale, blessant quatre personnes, selon le bureau présidentiel.

Oleh Kiper, le gouverneur régional d’Odessa, a déclaré qu’un centre de loisirs de la ville de Vylkovo avait été endommagé lors de l’attaque, mais qu’aucune victime n’avait été signalée dans l’immédiat. Vylkovo, souvent surnommée la «Venise ukrainienne» en raison de ses nombreux canaux, est située dans le delta du Danube, à la frontière avec la Roumanie.

La Roumanie a récemment fait état de plusieurs découvertes de fragments de drones similaires à ceux utilisés par la Russie lors d’attaques contre les ports ukrainiens de l’autre côté du Danube.

La Bulgarie voisine a révélé lundi qu’une équipe de spécialistes de la marine avait procédé à une «explosion contrôlée» d’un obus de mortier trouvé attaché à un drone dans la zone côtière de Tyulenovo, sur la mer Noire.

Le ministre bulgare de la Défense, Todor Tagarev, a déclaré que l’on ne savait pas exactement quand ni comment le drone s’était retrouvé là, mais qu’il avait très probablement été transporté par la mer jusqu’à cette ville côtière située à environ 30 kilomètres au sud de la frontière roumaine.

«Je n’ai pas été informé que notre système de défense aérienne ait détecté un tel objet, mais ils sont difficiles à localiser, a déclaré M. Tagarev. L’armée bulgare dispose d’équipes chargées de localiser et de détruire les munitions non explosées.»