L’Ukraine et la Finlande veulent attirer des investissements canadiens

OTTAWA — L’ambassadrice de l’Ukraine au Canada exhorte les entreprises canadiennes à considérer la relance éventuelle de l’économie de son pays comme une occasion dans laquelle il vaut la peine d’investir.

Yuliya Kovaliv a déclaré lors d’un dîner pour des groupes d’entreprises à Ottawa que son pays se concentre sur la victoire contre l’invasion russe, mais que la prochaine étape sera la reconstruction des principales infrastructures et des services en Ukraine.

Elle dit que l’Ukraine aura besoin d’un programme de financement de type Plan Marshall pour se remettre sur pied à la fin de la guerre, et que les entreprises canadiennes devraient élaborer des stratégies sur le rôle qu’elles peuvent jouer.

L’ambassadeur de Finlande au Canada, Roy Eriksson, a également déclaré que les entreprises canadiennes peuvent aider à remplacer le commerce de son pays avec la Russie voisine, affirmant que les deux pays sont familiers avec la conception de produits qui fonctionnent dans les climats froids.

Les deux responsables affirment que le Canada s’est beaucoup rapproché des pays européens depuis l’invasion de la Russie il y a un an, la Finlande ayant joint les rangs de l’OTAN et l’Union européenne considérant le Canada comme un partenaire en matière d’énergie et de minéraux critiques.

Mais aucun des deux ambassadeurs ne considère le Canada comme un important fournisseur de combustibles fossiles, les deux parlant de passer aux énergies renouvelables ou d’acheter du pétrole d’autres pays européens.