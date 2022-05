L’Ukraine propose un échange de combattants avec la Russie

KYIV, Ukraine — La Russie a pilonné jeudi des zones de l’est de l’Ukraine, y compris la dernière poche de résistance à Marioupol, alors que la guerre rapprochait la Finlande de la fin de décennies de neutralité et d’une demande d’adhésion à l’OTAN.

Le conflit sur le terrain s’est poursuivi alors même que les répercussions bouleversantes de l’invasion se propageaient, l’armée ukrainienne reprenant certaines villes et certains villages du nord-est du pays, mais reconnaissant que les forces russes ont connu un «succès partiel» plus au sud, dans le cœur industriel oriental du Donbass.

Le président et le premier ministre de la Finlande ont déclaré jeudi que le pays nordique devrait demander «sans délai» son adhésion à l’Alliance, fondée en partie pour contrer l’Union soviétique. L’annonce signifie que la Finlande est presque certaine de rejoindre l’alliance militaire, bien qu’il reste quelques étapes avant que le processus de candidature puisse commencer. La Suède voisine devrait décider de rejoindre l’OTAN dans quelques jours.

La Russie a estimé que cette décision n’aiderait pas la stabilité et la sécurité en Europe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que la réponse de la Russie dépendrait des mesures spécifiques prises par l’OTAN pour rapprocher son infrastructure des frontières russes. La Finlande et la Russie partagent une frontière terrestre de 1340 kilomètres.

Le soutien de l’OTAN à l’Ukraine ― en particulier la fourniture d’armes ― a été essentiel au succès surprenant de Kyiv pour contrecarrer l’invasion russe, qui a commencé le 24 février. Les troupes russes se sont enlisées et n’ont pas réussi à envahir la capitale.

Pourtant, la guerre a été source de destructions stupéfiantes. Elle a tué des milliers de personnes et en a chassé des millions d’autres de leurs maisons, tout en brisant le sentiment de stabilité de l’Europe après la guerre froide. Cela a incité l’OTAN à envoyer des troupes et des armes pour fortifier la frontière orientale de l’alliance et a conduit la Suède et la Finlande à reconsidérer leur opposition de longue date à l’adhésion à l’alliance transatlantique, dont les membres sont attachés à la défense mutuelle.

Marioupol

À Marioupol, qui a connu certaines des pires destructions de la guerre, l’Ukraine a proposé de libérer des prisonniers de guerre russes en échange de l’évacuation en toute sécurité des combattants grièvement blessés piégés à l’intérieur de l’aciérie d’Azovstal, la dernière redoute des forces ukrainiennes dans la ville en ruines.

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré que des négociations étaient en cours pour libérer les blessés. Elle a dit qu’il y avait différentes options, mais qu’«aucune d’entre elles n’est idéale».

Les forces russes ont pris le contrôle du reste de la ville, qu’elles ont assiégée pendant des semaines, les habitants manquant de nourriture, d’eau et de médicaments. Plusieurs milliers de personnes ont fui, affirmant qu’il ne reste presque plus rien de la ville portuaire, mais un conseiller du maire de Marioupol a révélé que les forces russes avaient désormais bloqué toutes les voies d’évacuation.

Petro Andriushchenko a indiqué qu’il y avait peu d’immeubles encore propres à être habités et que certains résidents restants coopéraient avec les forces d’occupation russes en échange de nourriture, bien qu’il ait déclaré jeudi que les troupes avaient repris l’approvisionnement en eau de deux quartiers à titre de test.

«Les occupants ont transformé Marioupol en un ghetto médiéval, a déclaré le maire Vadym Boychenko dans des commentaires publiés par la mairie, alors qu’il appelait à une évacuation complète de la ville. Des responsables ont déclaré ces dernières semaines qu’environ 100 000 habitants pourraient encore être piégés à Marioupol, qui comptait plus de 400 000 habitants avant la guerre.

Les autorités russes et ukrainiennes ont périodiquement convenu de cessez-le-feu pour évacuer les résidents et se sont mutuellement blâmées à plusieurs reprises lorsque ces efforts ont échoué.

À la suite de leur échec à prendre Kyiv, les forces russes se sont retirées et regroupées – et se sont concentrées sur le Donbass ukrainien, une région où les séparatistes soutenus par Moscou combattent les troupes ukrainiennes depuis des années. Alors que la progression de la Russie y a été lente, l’état-major des forces armées ukrainiennes a admis jeudi que Moscou avait obtenu un «succès partiel».

Il a souligné que les forces ukrainiennes avaient repoussé neuf attaques des forces russes et détruit plusieurs drones et véhicules militaires. L’information n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Le ministère britannique de la Défense, quant à lui, a indiqué que la concentration de la Russie sur le Donbass avait rendu ses troupes restantes autour de la ville de Kharkiv, dans le nord-est, vulnérables à la contre-attaque des forces ukrainiennes, qui ont repris plusieurs villes et villages.

Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a subi de lourds bombardements russes alors que la Russie cherchait à l’encercler. Mais le Royaume-Uni a déclaré sur les réseaux sociaux que Moscou «aurait retiré des unités de la région pour réorganiser et reconstituer ses forces après de lourdes pertes».

Il a ajouté que le retrait était «une reconnaissance tacite de l’incapacité de la Russie à s’emparer des principales villes ukrainiennes, où elle s’attendait à une résistance limitée de la population».

En plus de poursuivre les attaques près de Kharkiv, l’armée ukrainienne a également indiqué que les forces russes avaient effectué des tirs d’artillerie et de lance-grenades sur les troupes ukrainiennes en direction de Zaporijjia, qui a été un refuge pour les civils fuyant Marioupol, et attaqué dans les régions de Tchernihiv et de Soumy, au nord.

Des frappes aériennes nocturnes dans la région de Tchernihiv ont fait trois morts et 12 blessés, selon les médias locaux citant les services d’urgence. Le gouverneur régional a déclaré que les frappes sur la ville de Novhorod-Siverskyi avaient endommagé un internat, un dortoir et un bâtiment administratif.

Dans un message de félicitations envoyé jeudi au chef de la République populaire autoproclamée de Louhansk, le président Vladimir Poutine a réaffirmé la détermination de la Russie à garantir que le territoire du Donbass détenu par des séparatistes soutenus par Moscou ne revienne jamais en Ukraine.

À la veille de son invasion, la Russie a reconnu la revendication d’indépendance des séparatistes à Lougansk ainsi que dans l’autre région du Donbass, le Donetsk. Moscou a cherché à justifier son offensive en affirmant, sans preuves, que l’Ukraine prévoyait d’attaquer des zones tenues par des séparatistes et qu’elle intervenait pour protéger les habitants de ces régions.

Premier procès

Ailleurs, Kyiv s’est préparée pour le premier procès pour crimes de guerre d’un soldat russe capturé. La procureure en chef de l’Ukraine a expliqué que son bureau avait accusé le sergent russe Vadin Shyshimarin, 21 ans, du meurtre d’un civil non armé de 62 ans qui a été abattu alors qu’il faisait du vélo en février, quatre jours après le début de la guerre.

Le bureau de la procureure générale Iryna Venediktova a déclaré avoir enquêté sur plus de 10 700 allégations de crimes de guerre commis par les forces russes et identifié plus de 600 suspects.

Volodymyr Yavorskyy, du Center for Civil Liberties, a dit que le groupe ukrainien des droits de l’homme suivra de près le procès de M. Shyshimarin pour voir s’il est équitable – notant la difficulté d’observer les normes de tels procès en temps de guerre.

De même, la cheffe des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que son bureau avait découvert que les forces russes et les groupes armés affiliés étaient responsables de la plupart des décès de civils pendant la guerre en Ukraine.

La Haut-Commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet a dit que la «grande majorité» des victimes civiles ont été causées par l’utilisation d’armes explosives, notamment l’artillerie lourde, les lance-roquettes multiples, les missiles et les frappes aériennes.

«Selon nos informations, alors que de tels incidents peuvent être attribués aux deux parties au conflit, la plupart de ces victimes semblent imputables aux forces armées russes et aux groupes armés affiliés», a déclaré Mme Bachelet lors d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme, jeudi.