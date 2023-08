L’Ukraine se débarrasse des armoiries soviétiques sur un imposant monument à Kyiv

KIEV, Ukraine — L’imposante statue de la Mère-Ukraine à Kyiv, l’un des monuments les plus reconnaissables du pays, a perdu son symbole du marteau et de la faucille dimanche, les autorités ayant remplacé l’emblème de l’ère soviétique par les armoiries du trident du pays.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un mouvement plus large de reconquête de l’identité culturelle de l’Ukraine par rapport au passé communiste, dans un contexte d’invasion continue de la Russie.

Érigé en 1981 dans le cadre d’un complexe plus vaste abritant le musée national de la Seconde Guerre mondiale, le monument, d’une hauteur de 61 mètres, se dresse sur la rive droite du fleuve Dnipro, à Kyiv, face à l’est, en direction de Moscou.

Créée à l’image d’une guerrière intrépide, la statue tient une épée et un bouclier.

Mais aujourd’hui, au lieu de l’emblème du marteau et de la faucille, le bouclier arbore le tryzub ukrainien, le trident qui a été adopté comme armoiries de l’Ukraine indépendante le 19 février 1992.

Les ouvriers ont commencé à retirer l’ancien emblème à la fin du mois de juillet, mais le mauvais temps et les raids aériens en cours ont retardé les travaux. La sculpture achevée sera officiellement dévoilée le 24 août, jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Nouveau nom

Cette rénovation coïncide également avec un nouveau nom pour la statue, qui était auparavant connue sous le nom de «statue de la Mère-Patrie» lorsque l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique.

Ce changement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis longtemps par l’Ukraine pour effacer les vestiges de l’influence soviétique et russe de ses espaces publics, souvent en supprimant des monuments et en renommant des rues pour honorer des artistes, des poètes et des soldats ukrainiens plutôt que des personnalités culturelles russes.

La plupart des symboles soviétiques et du parti communiste ont été interdits en Ukraine en 2015, mais cela n’incluait pas les monuments de la Seconde Guerre mondiale tels que la statue de Mère-Ukraine.

Quelque 85 % des Ukrainiens étaient favorables au retrait de la faucille et du marteau de ce monument, selon des données du ministère de la Culture du pays publiées l’année dernière.

Pour de nombreux Ukrainiens, le passé soviétique est synonyme d’impérialisme russe, d’oppression de la langue ukrainienne et d’Holodomor, une famine provoquée par l’homme sous Josef Staline qui a tué des millions d’Ukrainiens et a été reconnue comme un acte de génocide à la fois par le Parlement européen, les États-Unis et le Canada.

Le mouvement d’abandon des symboles soviétiques s’est accéléré depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, où l’affirmation de l’identité nationale est devenue une importante manifestation d’unité alors que le pays se débat dans l’horreur de la guerre.

Dans une déclaration sur le retrait de l’emblème, le site web du musée national ukrainien de la Seconde Guerre mondiale a décrit les armoiries soviétiques comme le symbole d’un régime totalitaire qui a «détruit des millions de personnes».

«Avec les armoiries, nous nous sommes débarrassés des marqueurs de notre appartenance à l’“espace post-soviétique”. Nous ne sommes pas “post-”, mais une Ukraine souveraine, indépendante et libre.»