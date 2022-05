L’Ukraine se prépare à une escalade des attaques à l’approche de célébrations russes

ZAPORIZHZHIA, Ukraine — Les troupes ukrainiennes ont consolidé samedi leurs positions autour de la deuxième plus grande ville du pays alors que les forces russes lançaient des attaques plus sévères contre une aciérie assiégée, dans le but d’achever leur conquête du port de Marioupol à temps pour les célébrations du Jour de la Victoire.

À l’approche de la fête de lundi commémorant la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, les villes ukrainiennes se sont préparées à une augmentation attendue des attaques russes. Les responsables ont exhorté les habitants touchés par plus de 10 semaines de guerre à tenir compte des avertissements de raids aériens.

«Ces dates symboliques sont pour l’agresseur russe comme du rouge pour un taureau, a déclaré le premier vice-ministre ukrainien de l’Intérieur, Yevhen Yenine. Alors que le monde civilisé tout entier se souvient ces jours-ci des victimes de terribles guerres, la Fédération de Russie veut des défilés et se prépare à danser sur des os à Marioupol.»

Les combats les plus intenses de ces derniers jours se sont déroulés dans l’est de l’Ukraine, où les deux parties se livrent à une course féroce pour s’emparer de territoires qui ne sont pas sous leur contrôle.

Des analystes militaires occidentaux ont indiqué qu’une contre-offensive ukrainienne progressait autour de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, tandis que les Russes réalisaient des gains mineurs à Lougansk, une zone où les séparatistes soutenus par Moscou se sont battus depuis 2014.

Dans ce contexte, les combattants ukrainiens tenaient une dernière position pour empêcher une prise de contrôle complète de Marioupol. Sécuriser le port stratégiquement important de la mer d’Azov qui donnerait à Moscou un pont terrestre vers la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine après une invasion en 2014.

De nouvelles photos satellites analysées par l’Associated Press ont montré une vaste dévastation dans une aciérie balnéaire tentaculaire qui est le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville. Les bâtiments de l’usine d’Azovstal, dont un sous lequel se cachent probablement des centaines de combattants et de civils, avaient de grands trous béants dans le toit, selon les images tournées vendredi par Planet Labs PBC.

Le bombardement de l’aciérie s’est intensifié ces derniers jours malgré une promesse russe d’un cessez-le-feu temporaire pour permettre aux civils à l’intérieur de s’échapper. La Russie a utilisé des mortiers, de l’artillerie, des systèmes de roquettes montés sur camion, des bombardements aériens et des bombardements depuis la mer pour cibler l’installation.

Les sauveteurs ont cherché à évacuer plus de civils samedi après une semaine de convois intermittents pour faire sortir les gens de Marioupol. Des dizaines de civils ont été transférés vendredi aux soins de représentants des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge, ont confirmé des responsables russes et ukrainiens. L’armée russe a déclaré que le groupe de 50 personnes comprenait 11 enfants.

Les derniers évacués ont suivi environ 500 autres qui ont été autorisés à quitter l’usine et d’autres parties de la ville ces derniers jours.

Le gouvernement ukrainien a appelé les organisations internationales à soutenir également l’évacuation des combattants qui défendent l’usine. Selon l’estimation la plus récente de la Russie, environ 2000 combattants ukrainiens sont restés dans l’aciérie d’Azovstal. Ils ont à plusieurs reprises refusé de se rendre.

Pendant ce temps, Kharkiv, première capitale soviétique en Ukraine, est restée une cible clé des bombardements russes, selon l’armée ukrainienne. Elle a mentionné avoir progressé autour de la ville très disputée avec une population d’avant-guerre d’environ 1,4 million, reprenant cinq villages et une partie d’un sixième.