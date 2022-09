L’Ukraine serait en voie de renverser la vapeur

KHARKIV, Ukraine — L’Ukraine a affirmé lundi avoir repris plusieurs autres villages, repoussant les forces russes jusqu’à la frontière nord-est entre les deux pays, dans le cadre d’une contre-offensive éclair qui a forcé Moscou à retirer ses troupes de certaines régions ces derniers jours.

Après des mois de peu de mouvement perceptible sur le champ de bataille, l’élan soudain de Kyiv a remonté le moral des Ukrainiens et provoqué l’indignation en Russie et même quelques rares critiques publiques de la guerre du président Vladimir Poutine. Alors que les drapeaux ukrainiens commençaient à flotter au-dessus d’une ville sortant de l’occupation russe, un dirigeant local a allégué que les troupes du Kremlin y avaient commis des atrocités contre des civils similaires à celles d’autres endroits saisis par Moscou.

«Dans certaines zones du front, nos défenseurs ont atteint la frontière avec la Fédération de Russie», a déclaré Oleh Syniehubov, le gouverneur de la région nord-est de Kharkiv. Au cours du week-end, le ministère russe de la Défense a indiqué que les troupes seraient retirées de deux zones de cette région pour se regrouper dans la région orientale de Donetsk.

Il n’était pas encore clair si le dernier blitz de l’Ukraine pourrait marquer un tournant dans la guerre – bien que certains analystes aient suggéré que ce pourrait être le cas tout en avertissant qu’il y aurait probablement des mois de combats supplémentaires. Le momentum oscille dans les deux sens depuis le début du conflit.

Pourtant, l’ambiance était jubilatoire dans tout le pays.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré lundi que ses troupes avaient libéré plus de 20 villages au cours de la journée écoulée. À Kharkiv, les autorités ont salué un certain retour à la normale, notant que l’électricité et l’eau avaient été rétablies pour environ 80 % de la population de la région à la suite d’attaques russes contre des infrastructures qui ont coupé l’électricité dans de nombreux endroits à travers l’Ukraine.

«Vous êtes des héros !!!», a écrit le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, tôt le matin sur Telegram, faisant référence à ceux qui rétablissent les services publics. «Merci à tous ceux qui ont fait tout leur possible en cette nuit la plus difficile pour que Kharkiv normalise la vie de la ville dès que possible.»

L’ambiance dynamique a également été capturée par le président Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux dimanche soir.

«Pensez-vous toujours que vous pouvez nous intimider, nous briser, nous forcer à faire des concessions?, a demandé M. Zelensky. Le froid, la faim, l’obscurité et la soif pour nous ne sont pas aussi effrayants et mortels que votre « amitié » et votre fraternité.»

À la fin, il s’est exclamé : «Nous serons avec du gaz, des lumières, de l’eau et de la nourriture… et SANS vous !»

Pendant ce temps, en Russie, il y avait des signes de désarroi alors que des blogueurs militaires russes et des commentateurs patriotiques réprimandaient le Kremlin pour ne pas avoir mobilisé plus de forces et pris des mesures plus fortes contre l’Ukraine. La Russie n’a jamais qualifié son invasion de l’Ukraine de «guerre», utilisant à la place la description «opération militaire spéciale». Au lieu d’une mobilisation de masse qui pourrait stimuler le mécontentement et la protestation civile, elle s’est appuyée sur un contingent limité de volontaires.

Ramzan Kadyrov, le dirigeant soutenu par Moscou de la région russe de Tchétchénie, a publiquement critiqué le ministère russe de la Défense pour ce qu’il a qualifié d’«erreurs» qui ont rendu possible le blitz ukrainien.

Plus remarquable encore, ces critiques se sont infiltrées dans la télévision russe contrôlée par l’État.

«Ceux qui ont convaincu le président Poutine que l’opération serait rapide et efficace (…) ces gens nous ont vraiment tous piégés, a déclaré Boris Nadezhdin, un ancien député, lors d’un talk-show sur la télévision NTV. Nous en sommes maintenant au point où nous devons comprendre qu’il est absolument impossible de vaincre l’Ukraine en utilisant ces ressources et ces méthodes de guerre coloniale.»

Pourtant, même au milieu de l’effervescence de l’Ukraine, les pertes n’ont cessé d’augmenter. Le bureau présidentiel ukrainien a annoncé lundi qu’au moins quatre civils avaient été tués et 11 autres blessés dans une série d’attaques russes dans neuf régions du pays. Le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré la semaine dernière que 5767 civils avaient été tués jusqu’à présent.

Dans un rappel du bilan de la guerre, un membre du conseil d’Izium – l’une des régions dont la Russie a déclaré avoir retiré ses troupes – a accusé les forces russes de tuer des civils et de commettre d’autres atrocités.

«Les troupes russes ont commis des crimes et ont essayé de les cacher», a déclaré Maksym Strelnikov. Ses affirmations n’ont pas pu être vérifiées dans l’immédiat.

Izium était une base majeure pour les forces russes dans la région nord-est de Kharkiv. Le premier drapeau ukrainien a été hissé sur la ville le 10 septembre, selon M. Strelnikov, et d’autres ont surgi dans toute la ville. Les habitants, certains enveloppés dans le drapeau bleu et jaune du pays, ont accueilli avec joie les forces ukrainiennes, leur offrant de la nourriture.

Les Russes ont continué à bombarder Nikopol par-dessus le Dniepr depuis la centrale électrique de Zaporijjia, endommageant plusieurs bâtiments là-bas et laissant la plus grande installation nucléaire d’Europe dans une position précaire. Le dernier réacteur opérationnel de cette usine a été arrêté dans le but d’empêcher une catastrophe radioactive alors que les combats faisaient rage à proximité.

Alors que la guerre se poursuivra probablement l’année prochaine, l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré lundi que «l’Ukraine a renversé le cours de cette guerre en sa faveur» en utilisant efficacement des armes fournies par l’Occident comme le missile à longue portée HIMARS et de solides tactiques de champ de bataille.

Le ministère britannique de la Défense, quant à lui, a estimé que cela détériorerait probablement davantage la confiance des forces russes dans leurs commandants et mettrait les troupes de Moscou en déroute.

Certains analystes ont salué le mouvement initial de l’Ukraine dans la région sud de Kherson pour y avoir attiré l’attention des troupes ennemies, avant de se jeter sur des lignes russes plus épuisées dans le nord-est.

Même autour de Kherson, la Russie a du mal à faire traverser le fleuve Dnipro pour y arrêter l’offensive ukrainienne, a déclaré l’armée britannique.