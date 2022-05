L’Ukraine veut que les crimes sexuels commis par les soldats russes soient punis

OTTAWA — L’ambassadrice désignée par l’Ukraine au Canada veut que la Russie soit imputable des crimes sexuels commis par ses soldats, notamment ceux perpétrés contre des enfants.

Yulia Kovaliv a déclaré au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes que la Russie employait le terrorisme sexuel comme arme de guerre. Elle demande à ce que les viols et autres agressions sexuelles soient traités comme des crimes de guerre.

Elle a ajouté que l’envahisseur avait enlevé des enfants ukrainiens pour les emmener en Russie, mais que l’Ukraine travaillait avec certains partenaires pour rapatrier ces enfants.

L’ambassadrice désignée a décrit les militaires russes comme de vulgaires pilleurs qui auraient même dépouillé les réserves de grains ukrainiennes pour envoyer ces ressources vers des territoires sous contrôle russe.

Aux yeux de la diplomate, toute la société russe – et non seulement le président Vladimir Poutine – devrait être tenue responsable de l’invasion de l’Ukraine puisque plus de 70 % des Russes disent soutenir l’agression.

S’adressant au comité des communes, Mme Kovaliv a remercié le Canada pour son appui soutenu, mais a prévenu que les prochaines semaines seraient cruciales pour la défense de l’Ukraine et que davantage d’armes seront nécessaires.