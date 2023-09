L’une des huit victimes de surdose à Montréal dimanche est morte à l’hôpital mardi

MONTRÉAL — La police a annoncé jeudi le décès d’une femme de 42 ans qui faisait partie des huit personnes victimes d’une vague de surdoses, dimanche dernier, au centre-ville de Montréal.

Jeanne Drouin, du Service de police de la Ville de Montréal, a indiqué que la femme était morte mardi à l’hôpital et que le bureau du coroner enquêtera sur la cause et les circonstances de son décès.

Six des huit victimes de surdose avaient été transportées à l’hôpital dimanche; la police avait déclaré que la vie des cinq autres personnes hospitalisées n’était pas en danger.

Les ambulanciers ont traité dimanche huit personnes pour surdose dans le même secteur du centre-ville de Montréal, après avoir répondu à deux appels distincts à un peu plus d’une heure d’intervalle.

Heather Johnston, de Projets autochtones du Québec, un organisme qui offre un refuge pour les Autochtones au centre-ville de Montréal, affirmait lundi que six des personnes qui ont fait une surdose dimanche résidaient au centre.

Luc Fortin, porte-parole de la Direction régionale de santé publique de Montréal, affirme que les autorités attendent les résultats toxicologiques concernant la nature des substances qui ont mené à cette vague de surdoses. Il précise que les autorités de santé publique n’ont signalé aucun autre cas de surdose depuis dimanche à Montréal.

La Santé publique de Montréal, qui a ouvert une enquête, avait expliqué plus tôt cette semaine qu’il n’était pas rare qu’un grand nombre de personnes fassent une surdose le même jour, en raison d’une «contamination», à l’insu des usagers, de leur drogue habituelle par des opiacés synthétiques comme le fentanyl.