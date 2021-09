L’UNESCO exhorte l’Afghanistan à préserver les acquis en éducation

PARIS — Alors que le gouvernement taliban prend le pouvoir en Afghanistan, l’UNESCO a mis en garde contre les risques de difficulté d’accès à l’éducation, en particulier pour les filles et les femmes.

Un nouveau rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) publié vendredi a révélé que les inscriptions d’étudiantes afghanes avaient augmenté au cours des 20 dernières années, soit depuis que l’opération militaire dirigée par les États-Unis avait forcé les talibans à quitter le pouvoir. Pendant cette période, le taux d’alphabétisation des femmes en Afghanistan a doublé.

Selon le rapport, alors que le nombre de filles fréquentant l’école primaire en 2001 était très peu élevé, elles étaient 2,5 millions en 2018. Les filles représentent désormais 40 % des élèves du primaire en Afghanistan.

«Ce qui est en jeu en Afghanistan, c’est l’absolue nécessité de préserver les acquis en matière d’éducation», a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.

Selon le rapport, la moitié des dépenses d’éducation de l’Afghanistan dépendent de l’aide étrangère, une aide qui pourrait diminuer maintenant que les talibans sont de retour à la tête du pays. L’UNESCO craint également les interdictions de la mixité et des hommes enseignant aux femmes, ce qui «porterait un coup énorme à la participation des femmes dans l’enseignement supérieur et à l’éducation des filles en général, et qui aurait un impact négatif sur leur vie, leur travail et leur citoyenneté».

Les dirigeants talibans ont déclaré que les femmes et les filles pourront aller à l’école et travailler conformément à la loi islamique – sans fournir de détails – même si d’autres membres éminents du groupe militant n’ont pas pris au sérieux l’idée de salles de classe mixtes et ont fait allusion à des mesures opposées au progrès.

En août, l’Associated Press s’est entretenue avec Sagly Baran, une Afghane de 18 ans qui a obtenu la note la plus élevée de tout l’Afghanistan à ses examens d’entrée à l’université cette année.

«Je n’ai pas peur en ce moment, mais je suis inquiète pour mon avenir», a déclaré Sagly Baran à l’Associated Press dans une entrevue vidéo depuis Kaboul. «Vont-ils me permettre d’avoir une éducation ou non ?»