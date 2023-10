L’Union européenne suspend son soutien financier aux Palestiniens

BRUXELLES — L’Union européenne (UE) suspend «immédiatement tous ses paiements» aux Palestiniens en raison de «l’ampleur de la terreur et de la brutalité» des attaques du Hamas contre Israël, a annoncé lundi son commissaire Oliver Varhelyi.

L’annonce surprise de M. Varhelyi est survenue quelques heures seulement après que des responsables européens ont souligné que l’UE n’envoyait pas d’argent au Hamas et que les contacts avec ce groupe étaient suspendus depuis 16 ans. L’UE considère le Hamas comme un groupe terroriste.

M. Varhelyi a déclaré qu’«en tant que plus grand donateur des Palestiniens, la Commission européenne est en train de réexaminer l’ensemble de son portefeuille de développement», qui, selon lui, s’élève à 691 millions d’euros (plus de 990 millions $ CA).

L’UE affirme être le plus grand donateur au peuple palestinien et défend depuis des années l’approche à deux États qui guide la diplomatie internationale depuis les accords de paix d’Oslo de 1993 entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UE doivent se réunir mardi à Mascate, la capitale portuaire du Sultanat d’Oman, pour discuter de la situation et déterminer des mesures à prendre.

«Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent désormais être abordés. L’incitation à la haine, à la violence et à la glorification de la terreur a empoisonné l’esprit d’un trop grand nombre de personnes», a écrit le commissaire Varhelyi sur X, anciennement Twitter.

L’UE fournit une aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des Palestiniens depuis 2000 par l’intermédiaire du département d’aide humanitaire de la Commission européenne et du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Depuis 2000, le département d’aide humanitaire de la Commission européenne a fourni 700 millions d’euros (plus d’un milliard de dollars canadiens) en aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

L’Allemagne, le membre le plus peuplé de l’UE, et son voisin autrichien, l’Autriche, ont également annoncé qu’ils suspendaient leur aide au développement des zones palestiniennes.

Israël ordonne un siège de la bande de Gaza

Plus tôt lundi, le ministre israélien de la Défense a ordonné un siège complet de la bande de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant.

Israël et l’Égypte ont imposé différents niveaux de blocus à Gaza depuis que le Hamas a pris le pouvoir aux mains des forces palestiniennes rivales en 2007.

Dimanche, le gouvernement israélien avait officiellement déclaré être en guerre et avait donné son feu vert à des «mesures militaires significatives» pour riposter contre le Hamas à la suite de son attaque-surprise depuis la bande de Gaza, laissant présager de nouveaux combats.

Le bilan dépasse lundi les 1100 morts et des milliers de blessés ont été dénombrés des deux côtés de ce conflit.

Deux jours après que le Hamas a lancé son incursion sans précédent hors de Gaza, les forces israéliennes étaient toujours aux prises avec des militants retranchés dans plusieurs endroits. Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël — un bilan d’une ampleur que le pays n’a pas connue depuis des décennies — et plus de 400 personnes ont été tuées à Gaza.

Israël a déclaré avoir fait appel à des forces spéciales pour tenter de reprendre le contrôle de quatre sites israéliens aux combattants du Hamas, dont deux kibboutzim (villages) dans lesquels les militants sont entrés plus tôt dans leurs attaques.

Pendant ce temps, le Hamas et le plus petit groupe du Jihad islamique ont affirmé avoir capturé plus de 130 personnes en Israël et les avoir amenées à Gaza, affirmant qu’elles seraient échangées contre la libération de milliers de Palestiniens emprisonnés par Israël. Cette annonce, bien que non confirmée, constitue le premier signe de l’ampleur des enlèvements.

On sait que parmi les captifs figurent des soldats et des civils, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées — pour la plupart des Israéliens, mais aussi des personnes d’autres nationalités. L’armée israélienne a seulement déclaré que le nombre de captifs était «important».

L’armée israélienne estime qu’un millier de combattants du Hamas ont participé à la première incursion de samedi. Ce chiffre élevé souligne l’ampleur de la planification du groupe militant au pouvoir à Gaza, qui a déclaré avoir lancé l’attaque en réponse aux souffrances croissantes des Palestiniens sous l’occupation et le blocus de la bande de Gaza par Israël.

Dans le nord d’Israël, un bref échange de frappes avec le groupe militant libanais Hezbollah a attisé les craintes que les combats ne se transforment en une guerre régionale plus large. Le Hezbollah a tiré dimanche des roquettes et des obus sur des positions israéliennes dans une zone contestée le long de la frontière, et Israël a riposté à l’aide de drones armés. L’armée israélienne a déclaré que la situation était calme après l’échange.