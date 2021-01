L’unique députée fédérale du Nunavut est de retour après un épuisement professionnel

OTTAWA — L’unique députée fédérale du Nunavut affirme qu’elle est de retour au travail après plusieurs mois d’absence en raison de ce qu’elle a décrit comme «un épuisement professionnel extrême, une dépression et de l’anxiété».

Mumilaaq Qaqqaq a annoncé à la fin d’octobre qu’elle prendrait huit semaines de congé, sur les conseils de son médecin, à la suite d’une tournée sur la question du logement au Nunavut. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Mme Qaqqaq déclare que la tournée de trois semaines avait laissé son «cœur blessé» et son «âme lourde».

La parlementaire néo-démocrate estime que les gouvernements libéraux et conservateurs ont laissé tomber les Inuits, qui continuent d’être aux prises avec des aliments inabordables et une crise du logement qui comprend le surpeuplement et des matériaux de qualité inférieure.

Mme Qaqqaq a déclaré que les taux plus élevés de suicide et de crimes violents au Nunavut pouvaient être directement liés à l’héritage du colonialisme et des pensionnats pour Autochtones, ainsi qu’à la complaisance qui perdure de la part d’Ottawa et d’autres instances.

Elle soutient qu’elle a travaillé avec son parti afin d’élaborer un plan de mieux-être pour prévenir un nouvel épuisement professionnel. Elle passera les prochaines semaines à renforcer les capacités de son personnel de bureau et à rejoindre ses commettants.