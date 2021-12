L’unité de sécurité routière prend en charge l’enquête sur l’accident de London

LONDON, Ont. — La police de London, en Ontario, a déclaré que l’enquête sur l’accident qui a tué une fillette de huit ans et blessé plusieurs autres enfants, mardi, a été confiée à l’unité de sécurité routière.

La constable Sandasha Bough, une porte-parole de la police, a indiqué que l’enquête pourrait prendre des semaines.

La police a indiqué que 10 piétons âgés de six à 40 ans avaient été heurtés mardi soir lorsqu’un véhicule est monté sur le trottoir et a percuté un réverbère et un petit arbre. Un adulte et cinq enfants étaient toujours à l’hôpital le lendemain, leur état de santé allant de passable à bon.

Les Guides du Canada ont déclaré que certains de ses membres faisaient partie des piétons impliqués dans l’accident.

Les enquêteurs ont déclaré que rien ne porte à croire que la collision était délibérée.

Aucune accusation n’a été portée pour le moment et la police a déclaré que la conductrice – une femme âgée de 76 ans – ne faisait pas partie des personnes transportées à l’hôpital.