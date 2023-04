L’Université du Minnesota a «commis un génocide» des Autochtones, selon un rapport

MINNEAPOLIS — L’Université du Minnesota devrait embaucher plus de professeurs autochtones, offrir aux étudiants un soutien financier supplémentaire et rendre des terres pour se racheter de ses mauvais traitements historiques envers les Autochtones de cet État américain, a conclu mardi un rapport réalisé en collaboration avec l’institution.

Le rapport indique que le conseil d’administration fondateur de l’université «a commis un génocide et un nettoyage ethnique des peuples autochtones à des fins financières, utilisant l’institution comme une société-écran pour blanchir des terres et des ressources».

Totalisant plus de 500 pages, le rapport marque la première fois qu’une grande université américaine examine de manière critique son histoire avec les peuples autochtones, a souligné Shannon Geshick, directrice exécutive du Conseil des affaires autochtones du Minnesota et membre de la bande Bois Forte de Chippewa.

Le rapport est le résultat d’un effort de collaboration entre le conseil et l’université appelé le projet TRUTH — abréviation de Towards Recognition and University-Tribal Healing — qui a reçu un financement de la Fondation Mellon, a rapporté la radio publique du Minnesota.

«Le projet TRUTH n’est qu’une ouverture et révèle vraiment un récit que beaucoup de gens, je pense, ne connaissent tout simplement pas», a affirmé Mme Geshick.

L’effort s’appuie sur des documents d’archives, des histoires orales et d’autres sources pour examiner à travers une lentille autochtone l’histoire troublée entre les peuples autochtones et l’université phare de l’État. L’université s’est abstenue de dire si elle adopterait les recommandations, mais a remercié les chercheurs dans un communiqué pour leur «vérité».

Le projet a commencé à la suite d’une série de rapports dans la publication High Country News en 2020 révélant comment les universités du pays ont été fondées sur le produit des terres qui ont été prises aux Autochtones par le biais de la loi Morrill de 1862.

Cela comprenait une aubaine financière — surnommée «la manne du Minnesota» — qui a acheminé plus de 500 millions $ US à la jeune université du Minnesota à partir de baux et de ventes de terres prises aux Dakota après que le gouvernement fédéral a pendu 38 hommes de la nation à Mankato en décembre 1862, mettant fin à la guerre américano-dakota.

Il a aussi été découvert que le fonds fiduciaire permanent de l’université contrôle environ 600 millions $ US de redevances provenant de l’extraction du minerai de fer, des ventes de bois et d’autres revenus tirés des terres prises aux communautés Ojibwe et Dakota.

Le rapport a également révélé que l’université n’avait pas enseigné une histoire complète de la terre sur laquelle elle a été fondée et a soulevé des questions sur la manière dont certaines recherches médicales étaient menées.

L’université a pris des mesures importantes pour répondre à certaines de leurs préoccupations, ont déclaré les chefs tribaux. En 2021, l’université a créé un programme qui offre des frais de scolarité gratuits ou considérablement réduits à de nombreux membres inscrits des 11 nations reconnues par les États-Unis.

La présidente de l’Université du Minnesota, Joan Gabel, qui quitte pour l’Université de Pittsburgh, a créé des postes de haut niveau au sein de son administration en se concentrant sur les questions et les relations amérindiennes, et a tenu des réunions trimestrielles en face à face avec les chefs des nations. Mais Mme Geshick, avec le Conseil des affaires autochtones du Minnesota, a affirmé que beaucoup plus aurait pu être fait.

Par exemple, elle et d’autres ont demandé une expansion du programme de bourses, qui a été critiqué pour ne bénéficier qu’à une fraction des étudiants autochtones.

«C’est un bon début. Mais cela ne devrait pas être la fin», a souligné Robert Larsen, président de la communauté Lower Sioux et président du Conseil des affaires autochtones du Minnesota.