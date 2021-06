L’Université Mount Allison du Nouveau-Brunswick attribue six diplômes honorifiques

SACKVILLE, N.-B. — L’Université Mount Allison, du Nouveau-Brunswick, octroie de nouveaux diplômes honorifiques à six personnalités.

Il s’agit du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, de deux médecins responsables de la santé publique, Jennifer Russell du Nouveau-Brunswick et Bonnie Henry de la Colombie-Britannique, du chef de la Première Nation de Membertou en Nouvelle-Écosse, Terry Paul et de deux personnalités du monde des affaires, le Québécois Pierre Lassonde et Annette Verschuren, originaire de la Nouvelle-Écosse.

Cette dernière est une diplômée de l’Université Mount Allison en 1978 alors que Bonnie Henry l’a été en 1986.

Le Dr Jean-Paul Boudreau, président de l’université située à Sackville au Nouveau-Brunswick, attribue aux récipiendaires une dévotion au service public et un leadership exceptionnel tout au long de leur carrière, notamment pendant la crise de la COVID-19.

Les récipiendaires de 2021, de même que ceux de 2020, seront honorés lors d’une cérémonie qui aura lieu sur le campus de l’Université Mount Allison au printemps de 2022.